Cypherium (CPH) -rahakkeen tiedot CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated. Virallinen verkkosivusto: https://www.cypherium.io/ Valkoinen paperi: https://www.cypherium.io/whitepaper/cypherium-whitepaper-2-0/ Block Explorer: https://cypherium.tryethernal.com/ Osta CPH-rahaketta nyt!

Cypherium (CPH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Cypherium (CPH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Kokonaistarjonta: $ 6.83B $ 6.83B $ 6.83B Kierrossa oleva tarjonta: $ 382.95M $ 382.95M $ 382.95M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.89M $ 52.89M $ 52.89M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 $ 0.002529181439634382 Nykyinen hinta: $ 0.006275 $ 0.006275 $ 0.006275 Lue lisää Cypherium (CPH) -rahakkeen hinnasta

Cypherium (CPH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Cypherium (CPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CPH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CPH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CPH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Cypherium (CPH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CPH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CPH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Cypherium (CPH) -rahakkeen hintahistoria CPH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CPH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CPH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CPH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CPH-rahakkeen hintaennuste nyt!

