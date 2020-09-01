CPH

CPH is the native utility token for the Cypherium blockchain and plays an integral role in fueling the platform. CPH can be used to send transactions or execute smart contracts. Thanks to Cypherium’s hybrid consensus mechanism, which incorporates HotStuff BFT and Proof-of-Work, the Cypherium blockchain processes tens of thousands of CPH transactions and the mining prevents unauthorized new CPH from being generated.

NimiCPH

SijoitusNo.1722

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.01%

Kierrossa oleva tarjonta382,951,230

Enimmäistarjonta8,428,000,000

Kokonaistarjonta6,828,000,000

Kierrossa oleva määrä0.0454%

Julkaisupäivämäärä2020-09-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen0.25 USDT

Kaikkien aikojen korkein hinta0.19854994089735145,2021-11-29

Alin hinta0.002529181439634382,2024-10-02

Julkinen lohkoketjuCPH2

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

