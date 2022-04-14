Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Crystal Palace FT (CPFC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tiedot The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy. Virallinen verkkosivusto: https://www.chiliz.net/ Block Explorer: https://explorer.chiliz.com/tokens/0xa7B303a6e8bA03d6fA3d9E895F935065e4b19F1F/ Osta CPFC-rahaketta nyt!

Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 391.40K $ 391.40K $ 391.40K Kaikkien aikojen korkein: $ 3,000 $ 3,000 $ 3,000 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.03914 $ 0.03914 $ 0.03914 Lue lisää Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen hinnasta

Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CPFC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPFC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CPFC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPFC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CPFC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CPFC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CPFC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen hintahistoria CPFC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CPFC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CPFC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CPFC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPFC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CPFC-rahakkeen hintaennuste nyt!

