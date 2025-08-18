Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0354
24 h:n matalin
$ 0.03831
24 h:n korkein
$ 0.0354
$ 0.03831
+0.05%
+0.48%
+21.45%
+21.45%
Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03759. Viimeisen 24 tunnin aikana CPFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0354 ja korkeimmillaan $ 0.03831 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CPFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CPFC on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja +21.45% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen markkinatiedot
$ 0.00
$ 55.03K
$ 375.90K
0.00
10,000,000
10,000,000
0.00%
CHZ
Crystal Palace FT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.03K. CPFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 375.90K.
Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Crystal Palace FT-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0001796
+0.48%
30 päivää
$ +0.00131
+3.61%
60 päivää
$ +0.00865
+29.88%
90 päivää
$ -0.00472
-11.16%
Crystal Palace FT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CPFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001796 (+0.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Crystal Palace FT 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00131 (+3.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Crystal Palace FT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CPFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00865 (+29.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Crystal Palace FT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00472 (-11.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Crystal Palace FT (CPFC)?
The CPFC Fan Token allows Crystal Palace FC fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and experiences that money can’t buy.
Crystal Palace FT-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Crystal Palace FT (CPFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Crystal Palace FT (CPFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Crystal Palace FT-rahakkeelle.
Crystal Palace FT (CPFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CPFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Crystal Palace FT (CPFC) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.