Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Manchester City Fan (CITY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tiedot $CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0x6401b29f40a02578ae44241560625232a01b3f79 Osta CITY-rahaketta nyt!

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.81M $ 11.81M $ 11.81M Kokonaistarjonta: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.74M $ 10.74M $ 10.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.70M $ 21.70M $ 21.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 7.813 $ 7.813 $ 7.813 Kaikkien aikojen alin: $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 $ 0.8026910991831949 Nykyinen hinta: $ 1.0994 $ 1.0994 $ 1.0994 Lue lisää Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hinnasta

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CITY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CITY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CITY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CITY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CITY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CITY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CITY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hintahistoria CITY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CITY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CITY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CITY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CITY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CITY-rahakkeen hintaennuste nyt!

