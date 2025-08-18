Lisätietoja CITY-rahakkeesta

Manchester City Fan-logo

Manchester City Fan – hinta (CITY)

1CITY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $1.0853

Reaaliaikainen Manchester City Fan (CITY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:04 (UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-7.11%

-7.11%

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0861. Viimeisen 24 tunnin aikana CITY on vaihdellut alimmillaan $ 1.0752 ja korkeimmillaan $ 1.1414 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 36.89926205, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8026910991831949.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CITY on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -1.01% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen markkinatiedot

CHZ

Manchester City Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 465.30K. CITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.74M ja sen kokonaistarjonta on 19740000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.44M.

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Manchester City Fan-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.011073-1.01%
30 päivää$ +0.168+18.29%
60 päivää$ +0.2768+34.20%
90 päivää$ -0.0687-5.95%
Manchester City Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.011073 (-1.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Manchester City Fan 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.168 (+18.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Manchester City Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CITY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2768 (+34.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Manchester City Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0687 (-5.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Manchester City Fan (CITY)?

Tarkista Manchester City Fan-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Manchester City Fan-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CITY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Manchester City Fan-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Manchester City Fan-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Manchester City Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Manchester City Fan (CITY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Manchester City Fan (CITY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Manchester City Fan-rahakkeelle.

Tarkista Manchester City Fan-rahakkeen hintaennuste nyt!

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikka

Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CITY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Manchester City Fan (CITY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Manchester City Fan:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Manchester City Fan MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CITY paikallisiin valuuttoihin

Manchester City Fan-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Manchester City Fan toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Manchester City Fan-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Manchester City Fan”

Paljonko Manchester City Fan (CITY) on arvoltaan tänään?
CITY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0861 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CITY-USD-parin nykyinen hinta?
CITY -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0861. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Manchester City Fan-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CITY markkina-arvo on $ 11.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.74M USD.
Mikä oli CITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CITY saavutti ATH-hinnaksi 36.89926205 USD.
Mikä oli CITY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CITY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.8026910991831949 USD.
Mikä on CITY-rahakkeen treidausvolyymi?
CITY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 465.30K USD.
Nouseeko CITY tänä vuonna korkeammalle?
CITY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CITY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:23:04 (UTC+8)

1 CITY = 1.0861 USD

Treidaa CITY-rahaketta

