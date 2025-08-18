Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0752
24 h:n matalin
$ 1.1414
24 h:n korkein
$ 1.0752
$ 1.1414
$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
-0.91%
-1.01%
-7.11%
-7.11%
Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0861. Viimeisen 24 tunnin aikana CITY on vaihdellut alimmillaan $ 1.0752 ja korkeimmillaan $ 1.1414 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CITY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 36.89926205, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.8026910991831949.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CITY on muuttunut -0.91% viimeisen tunnin aikana, -1.01% 24 tunnin aikana ja -7.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen markkinatiedot
No.1087
$ 11.66M
$ 465.30K
$ 21.44M
10.74M
19,740,000
19,740,000
54.40%
CHZ
Manchester City Fan-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 465.30K. CITY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.74M ja sen kokonaistarjonta on 19740000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.44M.
Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Manchester City Fan-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.011073
-1.01%
30 päivää
$ +0.168
+18.29%
60 päivää
$ +0.2768
+34.20%
90 päivää
$ -0.0687
-5.95%
Manchester City Fan-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CITY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.011073 (-1.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Manchester City Fan 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.168 (+18.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Manchester City Fan-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CITY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2768 (+34.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Manchester City Fan-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0687 (-5.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Manchester City Fan (CITY)?
$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
Manchester City Fan-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Manchester City Fan (CITY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Manchester City Fan (CITY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Manchester City Fan-rahakkeelle.
Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikka
Manchester City Fan (CITY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CITY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Manchester City Fan (CITY) -ostamisen perusteet
