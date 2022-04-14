Choise.com (CHO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Choise.com (CHO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Choise.com (CHO) -rahakkeen tiedot Choise.com is the world’s first MetaFi ecosystem that simplifies the use of DeFi products, making the process easy, reliable, and fool-proof. Virallinen verkkosivusto: https://choise.ai Valkoinen paperi: https://docs.choise.com/about-the-project Block Explorer: https://solscan.io/token/59McpTVgyGsSu5eQutvcKLFu7wrFe3ZkE2qdAi3HnvBn Osta CHO-rahaketta nyt!

Choise.com (CHO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Choise.com (CHO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.33M $ 2.33M $ 2.33M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 452.00M $ 452.00M $ 452.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 $ 0.003687879961570621 Nykyinen hinta: $ 0.00515 $ 0.00515 $ 0.00515 Lue lisää Choise.com (CHO) -rahakkeen hinnasta

Choise.com (CHO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Choise.com (CHO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CHO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Choise.com (CHO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CHO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CHO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Choise.com (CHO) -rahakkeen hintahistoria CHO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CHO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CHO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CHO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CHO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CHO-rahakkeen hintaennuste nyt!

