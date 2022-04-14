Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Chintai Network (CHEX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tiedot Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain. Virallinen verkkosivusto: https://chintai.io Valkoinen paperi: https://chintai.io/group/chexroadmap.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/6dKCoWjpj5MFU5gWDEFdpUUeBasBLK3wLEwhUzQPAa1e Osta CHEX-rahaketta nyt!

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Chintai Network (CHEX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 161.99M $ 161.99M $ 161.99M Kokonaistarjonta: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 162.23M $ 162.23M $ 162.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.87 $ 0.87 $ 0.87 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00274259 $ 0.00274259 $ 0.00274259 Nykyinen hinta: $ 0.16242 $ 0.16242 $ 0.16242 Lue lisää Chintai Network (CHEX) -rahakkeen hinnasta

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CHEX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHEX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CHEX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHEX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

