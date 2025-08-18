Lisätietoja CHEX-rahakkeesta

CHEX-rahakkeen hintatiedot

CHEX-rahakkeen valkoinen paperi

CHEX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHEX-rahakkeen tokenomiikka

CHEX-rahakkeen hintaennuste

CHEX-rahakkeen historia

CHEX-osto-opas

CHEX/fiat-valuuttamuunnin

CHEX-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Chintai Network-logo

Chintai Network – hinta (CHEX)

1CHEX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.14937
$0.14937$0.14937
-0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Chintai Network (CHEX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:21:49 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455
24 h:n matalin
$ 0.18331
$ 0.18331$ 0.18331
24 h:n korkein

$ 0.1455
$ 0.1455$ 0.1455

$ 0.18331
$ 0.18331$ 0.18331

$ 0.8025739225864136
$ 0.8025739225864136$ 0.8025739225864136

$ 0.00274259
$ 0.00274259$ 0.00274259

+0.73%

-0.16%

-3.79%

-3.79%

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.14937. Viimeisen 24 tunnin aikana CHEX on vaihdellut alimmillaan $ 0.1455 ja korkeimmillaan $ 0.18331 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8025739225864136, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00274259.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHEX on muuttunut +0.73% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -3.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen markkinatiedot

No.271

$ 148.99M
$ 148.99M$ 148.99M

$ 243.78K
$ 243.78K$ 243.78K

$ 149.21M
$ 149.21M$ 149.21M

997.46M
997.46M 997.46M

998,921,915.75304
998,921,915.75304 998,921,915.75304

ETH

Chintai Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 243.78K. CHEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.46M ja sen kokonaistarjonta on 998921915.75304. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 149.21M.

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Chintai Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002394-0.16%
30 päivää$ +0.05807+63.60%
60 päivää$ +0.01247+9.10%
90 päivää$ -0.04673-23.83%
Chintai Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CHEX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002394 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Chintai Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.05807 (+63.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Chintai Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CHEX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01247 (+9.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Chintai Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04673 (-23.83%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Chintai Network (CHEX)?

Tarkista Chintai Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Chintai Network (CHEX)

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Chintai Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Chintai Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CHEX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Chintai Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Chintai Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Chintai Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chintai Network (CHEX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chintai Network (CHEX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chintai Network-rahakkeelle.

Tarkista Chintai Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikka

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHEX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Chintai Network (CHEX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Chintai Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Chintai Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CHEX paikallisiin valuuttoihin

1 Chintai Network(CHEX) - VND
3,930.67155
1 Chintai Network(CHEX) - AUD
A$0.2315235
1 Chintai Network(CHEX) - GBP
0.1105338
1 Chintai Network(CHEX) - EUR
0.1284582
1 Chintai Network(CHEX) - USD
$0.14937
1 Chintai Network(CHEX) - MYR
RM0.6303414
1 Chintai Network(CHEX) - TRY
6.1137141
1 Chintai Network(CHEX) - JPY
¥22.10676
1 Chintai Network(CHEX) - ARS
ARS$195.7658157
1 Chintai Network(CHEX) - RUB
12.0362346
1 Chintai Network(CHEX) - INR
13.0459758
1 Chintai Network(CHEX) - IDR
Rp2,448.6881328
1 Chintai Network(CHEX) - KRW
209.4944124
1 Chintai Network(CHEX) - PHP
8.5424703
1 Chintai Network(CHEX) - EGP
￡E.7.2429513
1 Chintai Network(CHEX) - BRL
R$0.8185476
1 Chintai Network(CHEX) - CAD
C$0.2076243
1 Chintai Network(CHEX) - BDT
18.1663794
1 Chintai Network(CHEX) - NGN
229.0947438
1 Chintai Network(CHEX) - COP
$602.2971825
1 Chintai Network(CHEX) - ZAR
R.2.6513175
1 Chintai Network(CHEX) - UAH
6.1510566
1 Chintai Network(CHEX) - VES
Bs20.46369
1 Chintai Network(CHEX) - CLP
$144.59016
1 Chintai Network(CHEX) - PKR
Rs42.361332
1 Chintai Network(CHEX) - KZT
80.2624758
1 Chintai Network(CHEX) - THB
฿4.8829053
1 Chintai Network(CHEX) - TWD
NT$4.5542913
1 Chintai Network(CHEX) - AED
د.إ0.5481879
1 Chintai Network(CHEX) - CHF
Fr0.119496
1 Chintai Network(CHEX) - HKD
HK$1.1665797
1 Chintai Network(CHEX) - AMD
֏57.163899
1 Chintai Network(CHEX) - MAD
.د.م1.3458237
1 Chintai Network(CHEX) - MXN
$2.8051686
1 Chintai Network(CHEX) - SAR
ريال0.5601375
1 Chintai Network(CHEX) - PLN
0.5466942
1 Chintai Network(CHEX) - RON
лв0.6497595
1 Chintai Network(CHEX) - SEK
kr1.4384331
1 Chintai Network(CHEX) - BGN
лв0.2509416
1 Chintai Network(CHEX) - HUF
Ft51.1009707
1 Chintai Network(CHEX) - CZK
3.1636566
1 Chintai Network(CHEX) - KWD
د.ك0.04555785
1 Chintai Network(CHEX) - ILS
0.5093517
1 Chintai Network(CHEX) - AOA
Kz136.1612109
1 Chintai Network(CHEX) - BHD
.د.ب0.05631249
1 Chintai Network(CHEX) - BMD
$0.14937
1 Chintai Network(CHEX) - DKK
kr0.9604491
1 Chintai Network(CHEX) - HNL
L3.9045318
1 Chintai Network(CHEX) - MUR
6.8306901
1 Chintai Network(CHEX) - NAD
$2.6423553
1 Chintai Network(CHEX) - NOK
kr1.5220803
1 Chintai Network(CHEX) - NZD
$0.2569164
1 Chintai Network(CHEX) - PAB
B/.0.14937
1 Chintai Network(CHEX) - PGK
K0.6303414
1 Chintai Network(CHEX) - QAR
ر.ق0.5437068
1 Chintai Network(CHEX) - RSD
дин.15.0774078

Chintai Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Chintai Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Chintai Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chintai Network”

Paljonko Chintai Network (CHEX) on arvoltaan tänään?
CHEX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.14937 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHEX-USD-parin nykyinen hinta?
CHEX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.14937. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chintai Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHEX markkina-arvo on $ 148.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHEX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.46M USD.
Mikä oli CHEX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHEX saavutti ATH-hinnaksi 0.8025739225864136 USD.
Mikä oli CHEX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHEX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00274259 USD.
Mikä on CHEX-rahakkeen treidausvolyymi?
CHEX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 243.78K USD.
Nouseeko CHEX tänä vuonna korkeammalle?
CHEX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHEX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:21:49 (UTC+8)

Chintai Network (CHEX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

CHEX-USD-laskin

Summa

CHEX
CHEX
USD
USD

1 CHEX = 0.14937 USD

Treidaa CHEX-rahaketta

CHEXUSDT
$0.14937
$0.14937$0.14937
-0.16%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu