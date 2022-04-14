Concordium (CCD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Concordium (CCD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Concordium (CCD) -rahakkeen tiedot Concordium's decentralized blockchain technology is the first with an identification layer built into the protocol. This means it offers forward-thinking businesses, app developers, and cryptocurrency traders unparalleled security, privacy, transparency, and, most importantly, regulatory compliance. Virallinen verkkosivusto: https://www.concordium.com Valkoinen paperi: https://docs.concordium.com/governance/whitepaper/Concordium%20White%20Paper.pdf Block Explorer: https://ccdscan.io/ Osta CCD-rahaketta nyt!

Concordium (CCD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Concordium (CCD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 51.76M $ 51.76M $ 51.76M Kokonaistarjonta: $ 14.06B $ 14.06B $ 14.06B Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.63B $ 11.63B $ 11.63B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.56M $ 62.56M $ 62.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05309 $ 0.05309 $ 0.05309 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 $ 0.002569331689533657 Nykyinen hinta: $ 0.00445 $ 0.00445 $ 0.00445 Lue lisää Concordium (CCD) -rahakkeen hinnasta

Concordium (CCD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Concordium (CCD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CCD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CCD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CCD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CCD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CCD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Concordium (CCD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CCD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CCD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Concordium (CCD) -rahakkeen hintahistoria CCD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CCD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CCD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CCD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CCD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CCD-rahakkeen hintaennuste nyt!

