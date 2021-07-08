Cobak Token (CBK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.573. Viimeisen 24 tunnin aikana CBK on vaihdellut alimmillaan $ 0.5686 ja korkeimmillaan $ 0.5874 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 16.31319095, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3886256781622459.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CBK on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -4.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cobak Token (CBK) -rahakkeen markkinatiedot
Cobak Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.33K. CBK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.94M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.30M.
Cobak Token (CBK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cobak Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000343
+0.06%
30 päivää
$ -0.1166
-16.91%
60 päivää
$ +0.1538
+36.68%
90 päivää
$ +0.0251
+4.58%
Cobak Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään CBK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000343 (+0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Cobak Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.1166 (-16.91%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Cobak Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CBK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1538 (+36.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Cobak Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0251 (+4.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.
Cobak Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Cobak Token (CBK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Cobak Token (CBK) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.