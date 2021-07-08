CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

NimiCBK

SijoitusNo.569

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)5.37%

Kierrossa oleva tarjonta96,751,361

Enimmäistarjonta100,000,000

Kokonaistarjonta100,000,000

Kierrossa oleva määrä0.9675%

Julkaisupäivämäärä2021-07-08 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta16.31319095,2021-04-02

Alin hinta0.3886256781622459,2022-12-31

Julkinen lohkoketjuETH

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

