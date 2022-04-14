Catizen (CATI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Catizen (CATI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Catizen (CATI) -rahakkeen tiedot Catizen is a unique, cat-themed social entertainment ecosystem on Telegram that combines fun interactions with the power of TON and Mantle. As a revolutionary gaming bot, Catizen not only simplifies access to Web3 but also makes mobile payments seamless, transforming the way users interact in the decentralized world. Moreover, Catizen adopts a “PLAY-TO-AIRDROP” model, rewarding players with tokens, which is an innovation in Web3 gameplay. Virallinen verkkosivusto: https://catizen.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.catizen.ai/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQD-cvR0Nz6XAyRBvbhz-abTrRC6sI5tvHvvpeQraV9UAAD7 Osta CATI-rahaketta nyt!

Catizen (CATI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Catizen (CATI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 31.66M $ 31.66M $ 31.66M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 325.79M $ 325.79M $ 325.79M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 97.17M $ 97.17M $ 97.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 $ 0.06848760725608903 Nykyinen hinta: $ 0.09717 $ 0.09717 $ 0.09717 Lue lisää Catizen (CATI) -rahakkeen hinnasta

Catizen (CATI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Catizen (CATI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CATI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CATI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CATI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CATI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CATI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Catizen (CATI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CATI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CATI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Catizen (CATI) -rahakkeen hintahistoria CATI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CATI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CATI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CATI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CATI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CATI-rahakkeen hintaennuste nyt!

