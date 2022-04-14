Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Simons Cat (CAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tiedot Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks. Virallinen verkkosivusto: https://www.simonscat.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.simons.cat Block Explorer: https://solscan.io/token/3joMReCCSESngJEpFLoKR2dNcChjSRCDtybQet5uSpse Osta CAT-rahaketta nyt!

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Simons Cat (CAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 63.39M $ 63.39M $ 63.39M Kokonaistarjonta: $ 8.10T $ 8.10T $ 8.10T Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.30T $ 7.30T $ 7.30T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 78.20M $ 78.20M $ 78.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00007098 $ 0.00007098 $ 0.00007098 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 $ 0.000004169382505533 Nykyinen hinta: $ 0.000008689 $ 0.000008689 $ 0.000008689 Lue lisää Simons Cat (CAT) -rahakkeen hinnasta

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CAT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Simons Cat (CAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CAT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Simons Cat (CAT) -rahakkeen hintahistoria CAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CAT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CAT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

