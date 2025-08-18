Lisätietoja CAT-rahakkeesta

Simons Cat-logo

Simons Cat – hinta (CAT)

1CAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000007924
$0.000007924$0.000007924
+0.53%1D
USD
Reaaliaikainen Simons Cat (CAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:19:20 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000007748
$ 0.000007748$ 0.000007748
24 h:n matalin
$ 0.000008712
$ 0.000008712$ 0.000008712
24 h:n korkein

$ 0.000007748
$ 0.000007748$ 0.000007748

$ 0.000008712
$ 0.000008712$ 0.000008712

$ 0.000068714136044313
$ 0.000068714136044313$ 0.000068714136044313

$ 0.000004169382505533
$ 0.000004169382505533$ 0.000004169382505533

-0.39%

+0.53%

-6.63%

-6.63%

Simons Cat (CAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000007924. Viimeisen 24 tunnin aikana CAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.000007748 ja korkeimmillaan $ 0.000008712 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000068714136044313, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000004169382505533.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CAT on muuttunut -0.39% viimeisen tunnin aikana, +0.53% 24 tunnin aikana ja -6.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Simons Cat (CAT) -rahakkeen markkinatiedot

No.516

$ 57.81M
$ 57.81M$ 57.81M

$ 199.48K
$ 199.48K$ 199.48K

$ 71.32M
$ 71.32M$ 71.32M

7.30T
7.30T 7.30T

9,000,000,000,000
9,000,000,000,000 9,000,000,000,000

8,098,242,117,779.121
8,098,242,117,779.121 8,098,242,117,779.121

81.05%

BSC

Simons Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.48K. CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.30T ja sen kokonaistarjonta on 8098242117779.121. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.32M.

Simons Cat (CAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Simons Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00000004178+0.53%
30 päivää$ -0.000001034-11.55%
60 päivää$ +0.000002631+49.70%
90 päivää$ -0.000001476-15.71%
Simons Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00000004178 (+0.53%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Simons Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000001034 (-11.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Simons Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CAT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000002631 (+49.70%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Simons Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000001476 (-15.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Simons Cat (CAT)?

Tarkista Simons Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Simons Cat (CAT)

Simon’s Cat Token is the officially endorsed memecoin, backed by full IP rights from the iconic Simon’s Cat brand. Originating from the beloved British animated series created by Simon Tofield, Simon’s Cat has garnered over 1.6 billion views on its official YouTube channel and even more across various social networks.

Simons Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CAT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Simons Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Simons Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Simons Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Simons Cat (CAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Simons Cat (CAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Simons Cat-rahakkeelle.

Tarkista Simons Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikka

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Simons Cat (CAT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Simons Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

CAT paikallisiin valuuttoihin

1 Simons Cat(CAT) - VND
0.20852006
1 Simons Cat(CAT) - AUD
A$0.0000122822
1 Simons Cat(CAT) - GBP
0.00000586376
1 Simons Cat(CAT) - EUR
0.00000681464
1 Simons Cat(CAT) - USD
$0.000007924
1 Simons Cat(CAT) - MYR
RM0.00003343928
1 Simons Cat(CAT) - TRY
0.00032432932
1 Simons Cat(CAT) - JPY
¥0.001172752
1 Simons Cat(CAT) - ARS
ARS$0.01038527364
1 Simons Cat(CAT) - RUB
0.00063851592
1 Simons Cat(CAT) - INR
0.00069208216
1 Simons Cat(CAT) - IDR
Rp0.12990161856
1 Simons Cat(CAT) - KRW
0.01111356848
1 Simons Cat(CAT) - PHP
0.00045317356
1 Simons Cat(CAT) - EGP
￡E.0.00038423476
1 Simons Cat(CAT) - BRL
R$0.00004342352
1 Simons Cat(CAT) - CAD
C$0.00001101436
1 Simons Cat(CAT) - BDT
0.00096371688
1 Simons Cat(CAT) - NGN
0.01215335576
1 Simons Cat(CAT) - COP
$0.031951549
1 Simons Cat(CAT) - ZAR
R.0.000140651
1 Simons Cat(CAT) - UAH
0.00032631032
1 Simons Cat(CAT) - VES
Bs0.001085588
1 Simons Cat(CAT) - CLP
$0.007670432
1 Simons Cat(CAT) - PKR
Rs0.0022472464
1 Simons Cat(CAT) - KZT
0.00425788216
1 Simons Cat(CAT) - THB
฿0.00025903556
1 Simons Cat(CAT) - TWD
NT$0.00024160276
1 Simons Cat(CAT) - AED
د.إ0.00002908108
1 Simons Cat(CAT) - CHF
Fr0.0000063392
1 Simons Cat(CAT) - HKD
HK$0.00006188644
1 Simons Cat(CAT) - AMD
֏0.0030325148
1 Simons Cat(CAT) - MAD
.د.م0.00007139524
1 Simons Cat(CAT) - MXN
$0.00014881272
1 Simons Cat(CAT) - SAR
ريال0.000029715
1 Simons Cat(CAT) - PLN
0.00002900184
1 Simons Cat(CAT) - RON
лв0.0000344694
1 Simons Cat(CAT) - SEK
kr0.00007630812
1 Simons Cat(CAT) - BGN
лв0.00001331232
1 Simons Cat(CAT) - HUF
Ft0.00271087964
1 Simons Cat(CAT) - CZK
0.00016783032
1 Simons Cat(CAT) - KWD
د.ك0.00000241682
1 Simons Cat(CAT) - ILS
0.00002702084
1 Simons Cat(CAT) - AOA
Kz0.00722328068
1 Simons Cat(CAT) - BHD
.د.ب0.000002987348
1 Simons Cat(CAT) - BMD
$0.000007924
1 Simons Cat(CAT) - DKK
kr0.00005095132
1 Simons Cat(CAT) - HNL
L0.00020713336
1 Simons Cat(CAT) - MUR
0.00036236452
1 Simons Cat(CAT) - NAD
$0.00014017556
1 Simons Cat(CAT) - NOK
kr0.00008074556
1 Simons Cat(CAT) - NZD
$0.00001362928
1 Simons Cat(CAT) - PAB
B/.0.000007924
1 Simons Cat(CAT) - PGK
K0.00003343928
1 Simons Cat(CAT) - QAR
ر.ق0.00002884336
1 Simons Cat(CAT) - RSD
дин.0.00079984856

Simons Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Simons Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Simons Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Simons Cat”

Paljonko Simons Cat (CAT) on arvoltaan tänään?
CAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000007924 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CAT-USD-parin nykyinen hinta?
CAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000007924. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Simons Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CAT markkina-arvo on $ 57.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.30T USD.
Mikä oli CAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CAT saavutti ATH-hinnaksi 0.000068714136044313 USD.
Mikä oli CAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000004169382505533 USD.
Mikä on CAT-rahakkeen treidausvolyymi?
CAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 199.48K USD.
Nouseeko CAT tänä vuonna korkeammalle?
CAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:19:20 (UTC+8)

Simons Cat (CAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Näytä lisää

CAT-USD-laskin

Summa

CAT
CAT
USD
USD

1 CAT = 0.000007924 USD

Treidaa CAT-rahaketta

CATUSDT
$0.000007924
$0.000007924$0.000007924
+0.57%

