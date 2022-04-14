Caila (CA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Caila (CA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Caila (CA) -rahakkeen tiedot Geo-Aware Weather Intelligence Infra for AI Web3 dApps Virallinen verkkosivusto: https://github.com/CAILA-AI/CAILA-BOT Valkoinen paperi: https://github.com/CAILA-AI/Whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x74da4c5F8C254dd4Fb39F9804C0924F52a808318 Osta CA-rahaketta nyt!

Caila (CA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Caila (CA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Kokonaistarjonta: $ 976.85M $ 976.85M $ 976.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 976.85M $ 976.85M $ 976.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02498 $ 0.02498 $ 0.02498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001518854830173098 $ 0.001518854830173098 $ 0.001518854830173098 Nykyinen hinta: $ 0.002048 $ 0.002048 $ 0.002048 Lue lisää Caila (CA) -rahakkeen hinnasta

Caila (CA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Caila (CA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä CA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät CA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka CA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Caila (CA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita CA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan CA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Caila (CA) -rahakkeen hintahistoria CA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu CA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

CA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne CA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso CA-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!