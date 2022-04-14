Bazaars (BZR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bazaars (BZR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bazaars (BZR) -rahakkeen tiedot Bazaars is a next-generation peer-to-peer marketplace revolutionizing global commerce through the privacy, security, and transparency of blockchain technology. Designed for buyers and sellers to seamlessly exchange goods using cryptocurrency, Bazaars bridges the gap between traditional trade and the decentralized economy. Virallinen verkkosivusto: https://bazaars.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/BazaarsBZR/Whitepaper/blob/main/Bazaars.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8d96b4ab6c741a4c8679ae323a100d74f085ba8f Osta BZR-rahaketta nyt!

Bazaars (BZR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bazaars (BZR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 555.56M $ 555.56M $ 555.56M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.93B $ 31.93B $ 31.93B Kaikkien aikojen korkein: $ 59.437 $ 59.437 $ 59.437 Kaikkien aikojen alin: $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 $ 0.4699371577628876 Nykyinen hinta: $ 57.481 $ 57.481 $ 57.481 Lue lisää Bazaars (BZR) -rahakkeen hinnasta

Bazaars (BZR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bazaars (BZR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BZR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BZR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BZR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BZR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BZR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bazaars (BZR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BZR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BZR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bazaars (BZR) -rahakkeen hintahistoria BZR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BZR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BZR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BZR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BZR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BZR-rahakkeen hintaennuste nyt!

