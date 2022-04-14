BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BVM Network (BVM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BVM Network (BVM) -rahakkeen tiedot
BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin's security and data availability without additional network or consensus protocol.

Virallinen verkkosivusto: https://bvm.network/
Valkoinen paperi: https://cdn.bvm.network/docs/whitepaper.pdf
Block Explorer: https://explorer.bvm.network/

BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BVM Network (BVM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 402.56K $ 402.56K $ 402.56K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 24.82M $ 24.82M $ 24.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.98 $ 6.98 $ 6.98 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014074381400629122 $ 0.014074381400629122 $ 0.014074381400629122 Nykyinen hinta: $ 0.01622 $ 0.01622 $ 0.01622 Lue lisää BVM Network (BVM) -rahakkeen hinnasta

BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BVM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BVM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BVM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BVM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

