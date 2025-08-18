Lisätietoja BVM-rahakkeesta

BVM-rahakkeen hintatiedot

BVM-rahakkeen valkoinen paperi

BVM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BVM-rahakkeen tokenomiikka

BVM-rahakkeen hintaennuste

BVM-rahakkeen historia

BVM-osto-opas

BVM/fiat-valuuttamuunnin

BVM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BVM Network-logo

BVM Network – hinta (BVM)

1BVM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01601
$0.01601$0.01601
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen BVM Network (BVM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:17:04 (UTC+8)

BVM Network (BVM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01601
$ 0.01601$ 0.01601
24 h:n matalin
$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722
24 h:n korkein

$ 0.01601
$ 0.01601$ 0.01601

$ 0.01722
$ 0.01722$ 0.01722

$ 6.828371845051454
$ 6.828371845051454$ 6.828371845051454

$ 0.014074381400629122
$ 0.014074381400629122$ 0.014074381400629122

0.00%

0.00%

+6.02%

+6.02%

BVM Network (BVM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01601. Viimeisen 24 tunnin aikana BVM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01601 ja korkeimmillaan $ 0.01722 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.828371845051454, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014074381400629122.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BVM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +6.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BVM Network (BVM) -rahakkeen markkinatiedot

No.2426

$ 397.35K
$ 397.35K$ 397.35K

$ 38.16
$ 38.16$ 38.16

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

24.82M
24.82M 24.82M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

BVM Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 397.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38.16. BVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.82M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.60M.

BVM Network (BVM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BVM Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00682-29.88%
60 päivää$ -0.00506-24.02%
90 päivää$ -0.04713-74.65%
BVM Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BVM-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BVM Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00682 (-29.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BVM Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00506 (-24.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BVM Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04713 (-74.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BVM Network (BVM)?

Tarkista BVM Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BVM Network (BVM)

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

BVM Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BVM Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BVM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BVM Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BVM Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BVM Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BVM Network (BVM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BVM Network (BVM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BVM Network-rahakkeelle.

Tarkista BVM Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikka

BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BVM Network (BVM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BVM Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BVM Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BVM paikallisiin valuuttoihin

1 BVM Network(BVM) - VND
421.30315
1 BVM Network(BVM) - AUD
A$0.0248155
1 BVM Network(BVM) - GBP
0.0118474
1 BVM Network(BVM) - EUR
0.0137686
1 BVM Network(BVM) - USD
$0.01601
1 BVM Network(BVM) - MYR
RM0.0675622
1 BVM Network(BVM) - TRY
0.6552893
1 BVM Network(BVM) - JPY
¥2.36948
1 BVM Network(BVM) - ARS
ARS$20.9828661
1 BVM Network(BVM) - RUB
1.2900858
1 BVM Network(BVM) - INR
1.3983134
1 BVM Network(BVM) - IDR
Rp262.4589744
1 BVM Network(BVM) - KRW
22.4543452
1 BVM Network(BVM) - PHP
0.9156119
1 BVM Network(BVM) - EGP
￡E.0.7763249
1 BVM Network(BVM) - BRL
R$0.0877348
1 BVM Network(BVM) - CAD
C$0.0222539
1 BVM Network(BVM) - BDT
1.9471362
1 BVM Network(BVM) - NGN
24.5551774
1 BVM Network(BVM) - COP
$64.5563225
1 BVM Network(BVM) - ZAR
R.0.2841775
1 BVM Network(BVM) - UAH
0.6592918
1 BVM Network(BVM) - VES
Bs2.19337
1 BVM Network(BVM) - CLP
$15.49768
1 BVM Network(BVM) - PKR
Rs4.540436
1 BVM Network(BVM) - KZT
8.6028134
1 BVM Network(BVM) - THB
฿0.5233669
1 BVM Network(BVM) - TWD
NT$0.4881449
1 BVM Network(BVM) - AED
د.إ0.0587567
1 BVM Network(BVM) - CHF
Fr0.012808
1 BVM Network(BVM) - HKD
HK$0.1250381
1 BVM Network(BVM) - AMD
֏6.127027
1 BVM Network(BVM) - MAD
.د.م0.1442501
1 BVM Network(BVM) - MXN
$0.3006678
1 BVM Network(BVM) - SAR
ريال0.0600375
1 BVM Network(BVM) - PLN
0.0585966
1 BVM Network(BVM) - RON
лв0.0696435
1 BVM Network(BVM) - SEK
kr0.1541763
1 BVM Network(BVM) - BGN
лв0.0268968
1 BVM Network(BVM) - HUF
Ft5.4771811
1 BVM Network(BVM) - CZK
0.3390918
1 BVM Network(BVM) - KWD
د.ك0.00488305
1 BVM Network(BVM) - ILS
0.0545941
1 BVM Network(BVM) - AOA
Kz14.5942357
1 BVM Network(BVM) - BHD
.د.ب0.00603577
1 BVM Network(BVM) - BMD
$0.01601
1 BVM Network(BVM) - DKK
kr0.1029443
1 BVM Network(BVM) - HNL
L0.4185014
1 BVM Network(BVM) - MUR
0.7321373
1 BVM Network(BVM) - NAD
$0.2832169
1 BVM Network(BVM) - NOK
kr0.1631419
1 BVM Network(BVM) - NZD
$0.0275372
1 BVM Network(BVM) - PAB
B/.0.01601
1 BVM Network(BVM) - PGK
K0.0675622
1 BVM Network(BVM) - QAR
ر.ق0.0582764
1 BVM Network(BVM) - RSD
дин.1.6158893

BVM Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BVM Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BVM Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BVM Network”

Paljonko BVM Network (BVM) on arvoltaan tänään?
BVM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01601 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BVM-USD-parin nykyinen hinta?
BVM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01601. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BVM Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BVM markkina-arvo on $ 397.35K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.82M USD.
Mikä oli BVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BVM saavutti ATH-hinnaksi 6.828371845051454 USD.
Mikä oli BVM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BVM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.014074381400629122 USD.
Mikä on BVM-rahakkeen treidausvolyymi?
BVM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38.16 USD.
Nouseeko BVM tänä vuonna korkeammalle?
BVM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BVM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:17:04 (UTC+8)

BVM Network (BVM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BVM-USD-laskin

Summa

BVM
BVM
USD
USD

1 BVM = 0.01601 USD

Treidaa BVM-rahaketta

BVMUSDT
$0.01601
$0.01601$0.01601
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu