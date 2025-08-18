BVM Network (BVM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01601. Viimeisen 24 tunnin aikana BVM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01601 ja korkeimmillaan $ 0.01722 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.828371845051454, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.014074381400629122.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BVM on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +6.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BVM Network (BVM) -rahakkeen markkinatiedot
No.2426
$ 397.35K
$ 38.16
$ 1.60M
24.82M
100,000,000
ETH
BVM Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 397.35K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 38.16. BVM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.82M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.60M.
BVM Network (BVM) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BVM Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.00682
-29.88%
60 päivää
$ -0.00506
-24.02%
90 päivää
$ -0.04713
-74.65%
BVM Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BVM-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BVM Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00682 (-29.88%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BVM Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00506 (-24.02%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BVM Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04713 (-74.65%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BVM Network (BVM)?
BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.
BVM Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BVM Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BVM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BVM Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BVM Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BVM Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BVM Network (BVM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BVM Network (BVM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BVM Network-rahakkeelle.
BVM Network (BVM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BVM Network (BVM) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BVM Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BVM Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
