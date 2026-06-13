Anvil (ANVL) -rahakkeen tokenomiikka

Anvil (ANVL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Anvil (ANVL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2026-06-13 10:27:19 (UTC+8)
USD

Anvil (ANVL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Anvil (ANVL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
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Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
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FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 43.12M
$ 43.12M$ 43.12M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0006073
$ 0.0006073$ 0.0006073
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 0.0004312
$ 0.0004312$ 0.0004312

Anvil (ANVL) -rahakkeen tiedot

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment.

Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

Virallinen verkkosivusto:
http://anvil.xyz/
Valkoinen paperi:
https://docs.anvil.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xaeeaa594e7dc112d67b8547fe9767a02c15b5597

Anvil (ANVL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Anvil (ANVL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ANVL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANVL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ANVL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANVL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANVL-rahaketta ostetaan

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Anvil (ANVL) -rahakkeen hintahistoria

ANVL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

ANVL-rahakkeen hintaennuste

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