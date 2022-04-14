Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Portal (PORTAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Portal (PORTAL) -rahakkeen tiedot

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.portalgaming.com/
Valkoinen paperi:
https://portalcoin.xyz/whitepaper
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5

Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Portal (PORTAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 25.68M
$ 25.68M$ 25.68M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 578.69M
$ 578.69M$ 578.69M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 44.38M
$ 44.38M$ 44.38M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5
$ 5$ 5
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.026983483270803774
$ 0.026983483270803774$ 0.026983483270803774
Nykyinen hinta:
$ 0.04438
$ 0.04438$ 0.04438

Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PORTAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORTAL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PORTAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORTAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PORTAL-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Portal (PORTAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PORTAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Portal (PORTAL) -rahakkeen hintahistoria

PORTAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PORTAL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PORTAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PORTAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.