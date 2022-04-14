Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Portal (PORTAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Portal (PORTAL) -rahakkeen tiedot The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Virallinen verkkosivusto: https://www.portalgaming.com/ Valkoinen paperi: https://portalcoin.xyz/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Osta PORTAL-rahaketta nyt!

Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Portal (PORTAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.68M $ 25.68M $ 25.68M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 578.69M $ 578.69M $ 578.69M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 44.38M $ 44.38M $ 44.38M Kaikkien aikojen korkein: $ 5 $ 5 $ 5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 Nykyinen hinta: $ 0.04438 $ 0.04438 $ 0.04438 Lue lisää Portal (PORTAL) -rahakkeen hinnasta

Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Portal (PORTAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PORTAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORTAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PORTAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORTAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PORTAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Portal (PORTAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PORTAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PORTAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Portal (PORTAL) -rahakkeen hintahistoria PORTAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PORTAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PORTAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PORTAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PORTAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PORTAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

