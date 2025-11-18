PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PhyChain (PHYCHAIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:45:49 (UTC+8)
USD

PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
--
----
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
--
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.22B
$ 4.22B$ 4.22B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.359
$ 3.359$ 3.359
Kaikkien aikojen alin:
--
----
Nykyinen hinta:
$ 2.109
$ 2.109$ 2.109

PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen tiedot

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.phychian.com/#/
Valkoinen paperi:
https://phychain.gitbook.io/phychain-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1931160cc6c5bb1e44fcf590db51d9e86723ef54

PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PHYCHAIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHYCHAIN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PHYCHAIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHYCHAIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PHYCHAIN-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PHYCHAIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PhyChain (PHYCHAIN) -rahakkeen hintahistoria

PHYCHAIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PHYCHAIN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PHYCHAIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHYCHAIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

