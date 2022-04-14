Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bovine Verse Game (BVG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tiedot BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn! Virallinen verkkosivusto: https://www.bovine-verse.games/ Valkoinen paperi: https://doc-en.bovine-verse.games/part-01-welcome/about-the-project Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x29AB77a43Ec69D0DFFf3Ff72bff457e09b258351 Osta BVG-rahaketta nyt!

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 83.17M $ 83.17M $ 83.17M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.24999 $ 3.24999 $ 3.24999 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.08317 $ 0.08317 $ 0.08317 Lue lisää Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hinnasta

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BVG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BVG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BVG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BVG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hintahistoria BVG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BVG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BVG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BVG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BVG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BVG-rahakkeen hintaennuste nyt!

