Bovine Verse Game-logo

Bovine Verse Game – hinta (BVG)

1BVG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.08401
$0.08401
+1.31%1D
USD
Reaaliaikainen Bovine Verse Game (BVG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:35 (UTC+8)

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08256
$ 0.08256$ 0.08256
24 h:n matalin
$ 0.08694
$ 0.08694$ 0.08694
24 h:n korkein

$ 0.08256
$ 0.08256$ 0.08256

$ 0.08694
$ 0.08694$ 0.08694

--
----

--
----

0.00%

+1.31%

+1.09%

+1.09%

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08401. Viimeisen 24 tunnin aikana BVG on vaihdellut alimmillaan $ 0.08256 ja korkeimmillaan $ 0.08694 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BVG on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +1.31% 24 tunnin aikana ja +1.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 1.44K
$ 1.44K$ 1.44K

$ 84.01M
$ 84.01M$ 84.01M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Bovine Verse Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.44K. BVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 84.01M.

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bovine Verse Game-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0010863+1.31%
30 päivää$ +0.00776+10.17%
60 päivää$ +0.00411+5.14%
90 päivää$ -0.02494-22.90%
Bovine Verse Game-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BVG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010863 (+1.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Bovine Verse Game 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00776 (+10.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Bovine Verse Game-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00411 (+5.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Bovine Verse Game-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02494 (-22.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bovine Verse Game (BVG)?

Tarkista Bovine Verse Game-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Bovine Verse Game (BVG)

BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!

Bovine Verse Game on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Bovine Verse Game-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BVG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Bovine Verse Game-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Bovine Verse Game-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Bovine Verse Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Bovine Verse Game (BVG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bovine Verse Game (BVG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bovine Verse Game-rahakkeelle.

Tarkista Bovine Verse Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikka

Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Bovine Verse Game (BVG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Bovine Verse Game:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Bovine Verse Game MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BVG paikallisiin valuuttoihin

Bovine Verse Game-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Bovine Verse Game toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Bovine Verse Game-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Bovine Verse Game”

Paljonko Bovine Verse Game (BVG) on arvoltaan tänään?
BVG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.08401 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BVG-USD-parin nykyinen hinta?
BVG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.08401. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Bovine Verse Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BVG markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli BVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BVG saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli BVG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BVG-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on BVG-rahakkeen treidausvolyymi?
BVG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.44K USD.
Nouseeko BVG tänä vuonna korkeammalle?
BVG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BVG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:35 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

