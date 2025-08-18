Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.08256
24 h:n matalin
$ 0.08694
24 h:n korkein
$ 0.08256
$ 0.08694
--
----
--
----
0.00%
+1.31%
+1.09%
+1.09%
Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.08401. Viimeisen 24 tunnin aikana BVG on vaihdellut alimmillaan $ 0.08256 ja korkeimmillaan $ 0.08694 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BVG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BVG on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +1.31% 24 tunnin aikana ja +1.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen markkinatiedot
--
----
$ 1.44K
$ 84.01M
--
----
1,000,000,000
BSC
Bovine Verse Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.44K. BVG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 84.01M.
Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Bovine Verse Game-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0010863
+1.31%
30 päivää
$ +0.00776
+10.17%
60 päivää
$ +0.00411
+5.14%
90 päivää
$ -0.02494
-22.90%
Bovine Verse Game-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BVG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0010863 (+1.31%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Bovine Verse Game 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00776 (+10.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Bovine Verse Game-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BVG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00411 (+5.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Bovine Verse Game-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02494 (-22.90%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Bovine Verse Game (BVG)?
BovineVerse is a genesis Fi+ metaverse platform under Web3.0. BovineVerse plans to release multiple on-chain games and sports prediction systems, and also reserves API interfaces for the third-party. The DAO spirit of this community allows high flexibility on autonomy. Players can own various NFTs, participate in social, adventure and online sports prediction, etc., to maximize play-to-earn!
Bovine Verse Game-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Bovine Verse Game (BVG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Bovine Verse Game (BVG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Bovine Verse Game-rahakkeelle.
Bovine Verse Game (BVG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BVG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Bovine Verse Game (BVG) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.