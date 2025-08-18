Lisätietoja BUTTCOIN-rahakkeesta

1BUTTCOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001504
$0.001504$0.001504
-1.76%1D
USD
Reaaliaikainen The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:21 (UTC+8)

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001405
$ 0.001405$ 0.001405
24 h:n matalin
$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175
24 h:n korkein

$ 0.001405
$ 0.001405$ 0.001405

$ 0.00175
$ 0.00175$ 0.00175

$ 0.03625566353906241
$ 0.03625566353906241$ 0.03625566353906241

$ 0.000158876657625469
$ 0.000158876657625469$ 0.000158876657625469

-0.27%

-1.76%

-19.54%

-19.54%

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001499. Viimeisen 24 tunnin aikana BUTTCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.001405 ja korkeimmillaan $ 0.00175 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUTTCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03625566353906241, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000158876657625469.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUTTCOIN on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -19.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.1907

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

999.15M
999.15M 999.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,151,679.42
999,151,679.42 999,151,679.42

99.91%

SOL

The Next Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.61K. BUTTCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.15M ja sen kokonaistarjonta on 999151679.42. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.50M.

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Next Bitcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002694-1.76%
30 päivää$ -0.001471-49.53%
60 päivää$ -0.001026-40.64%
90 päivää$ -0.003802-71.73%
The Next Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BUTTCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002694 (-1.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Next Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001471 (-49.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Next Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BUTTCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001026 (-40.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Next Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003802 (-71.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Next Bitcoin (BUTTCOIN)?

Tarkista The Next Bitcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Next Bitcoin (BUTTCOIN)

Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.

The Next Bitcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Next Bitcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BUTTCOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Next Bitcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Next Bitcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Next Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Next Bitcoin (BUTTCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Next Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista The Next Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUTTCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Next Bitcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Next Bitcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BUTTCOIN paikallisiin valuuttoihin

1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - VND
39.446185
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - AUD
A$0.00232345
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - GBP
0.00110926
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - EUR
0.00128914
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - USD
$0.001499
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - MYR
RM0.00632578
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - TRY
0.06135407
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - JPY
¥0.221852
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - ARS
ARS$1.96977594
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - RUB
0.12077443
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - INR
0.1308627
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - IDR
Rp24.57376656
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - KRW
2.09943944
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - PHP
0.08569783
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - EGP
￡E.0.07268651
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - BRL
R$0.00819953
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - CAD
C$0.00206862
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - BDT
0.18230838
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - NGN
2.30259891
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - COP
$6.04434275
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - ZAR
R.0.02659226
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - UAH
0.06172882
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - VES
Bs0.205363
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - CLP
$1.45403
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - PKR
Rs0.42259808
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - KZT
0.80547266
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - THB
฿0.04895734
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - TWD
NT$0.04573449
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - AED
د.إ0.00550133
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - CHF
Fr0.0011992
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - HKD
HK$0.01170719
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - AMD
֏0.5736673
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - MAD
.د.م0.01350599
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - MXN
$0.02812124
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - SAR
ريال0.00562125
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - PLN
0.00548634
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - RON
лв0.00652065
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - SEK
kr0.01442038
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - BGN
лв0.00251832
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - HUF
Ft0.51177359
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - CZK
0.03171884
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - KWD
د.ك0.000457195
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - ILS
0.00511159
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - AOA
Kz1.37396841
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - BHD
.د.ب0.000565123
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - BMD
$0.001499
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - DKK
kr0.00962358
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - HNL
L0.03940871
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - MUR
0.06854927
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - NAD
$0.02648733
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - NOK
kr0.01525982
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - NZD
$0.00256329
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - PAB
B/.0.001499
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - PGK
K0.00620586
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - QAR
ر.ق0.00545636
1 The Next Bitcoin(BUTTCOIN) - RSD
дин.0.15127908

The Next Bitcoin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Next Bitcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen The Next Bitcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Next Bitcoin”

Paljonko The Next Bitcoin (BUTTCOIN) on arvoltaan tänään?
BUTTCOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001499 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUTTCOIN-USD-parin nykyinen hinta?
BUTTCOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001499. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Next Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUTTCOIN markkina-arvo on $ 1.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUTTCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUTTCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.15M USD.
Mikä oli BUTTCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUTTCOIN saavutti ATH-hinnaksi 0.03625566353906241 USD.
Mikä oli BUTTCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUTTCOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000158876657625469 USD.
Mikä on BUTTCOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
BUTTCOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.61K USD.
Nouseeko BUTTCOIN tänä vuonna korkeammalle?
BUTTCOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUTTCOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:21 (UTC+8)

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

