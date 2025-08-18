The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001499. Viimeisen 24 tunnin aikana BUTTCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.001405 ja korkeimmillaan $ 0.00175 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUTTCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03625566353906241, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000158876657625469.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BUTTCOIN on muuttunut -0.27% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -19.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen markkinatiedot
No.1907
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K
$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M
999.15M
999.15M 999.15M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,151,679.42
999,151,679.42 999,151,679.42
99.91%
SOL
The Next Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.61K. BUTTCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.15M ja sen kokonaistarjonta on 999151679.42. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.50M.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Next Bitcoin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00002694
-1.76%
30 päivää
$ -0.001471
-49.53%
60 päivää
$ -0.001026
-40.64%
90 päivää
$ -0.003802
-71.73%
The Next Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BUTTCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002694 (-1.76%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
The Next Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001471 (-49.53%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
The Next Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BUTTCOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001026 (-40.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
The Next Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003802 (-71.73%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Next Bitcoin (BUTTCOIN)?
Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin.
The Next Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon The Next Bitcoin (BUTTCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Next Bitcoin-rahakkeelle.
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka
The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUTTCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
