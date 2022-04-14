The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Next Bitcoin (BUTTCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tiedot Buttcoin is considered to be the meme version of Bitcoin. Virallinen verkkosivusto: https://thenextbitcoin.fun Block Explorer: https://solscan.io/token/FasH397CeZLNYWkd3wWK9vrmjd1z93n3b59DssRXpump Osta BUTTCOIN-rahaketta nyt!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Kokonaistarjonta: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 $ 0.000158876657625469 Nykyinen hinta: $ 0.001648 $ 0.001648 $ 0.001648 Lue lisää The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hinnasta

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BUTTCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BUTTCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BUTTCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BUTTCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BUTTCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BUTTCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BUTTCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Next Bitcoin (BUTTCOIN) -rahakkeen hintahistoria BUTTCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BUTTCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BUTTCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BUTTCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BUTTCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BUTTCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!