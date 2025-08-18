Botto (BOTTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.2767. Viimeisen 24 tunnin aikana BOTTO on vaihdellut alimmillaan $ 0.2745 ja korkeimmillaan $ 0.2835 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOTTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.940308473361901, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.029699974363140962.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOTTO on muuttunut +0.47% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -9.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Botto (BOTTO) -rahakkeen markkinatiedot
No.1040
$ 13.49M
$ 13.49M$ 13.49M
$ 54.29K
$ 54.29K$ 54.29K
$ 27.67M
$ 27.67M$ 27.67M
48.75M
48.75M 48.75M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
93,872,825.47976364
93,872,825.47976364 93,872,825.47976364
48.75%
ETH
Botto-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.49M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.29K. BOTTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 48.75M ja sen kokonaistarjonta on 93872825.47976364. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.67M.
Botto (BOTTO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Botto-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00058
-0.21%
30 päivää
$ -0.0639
-18.77%
60 päivää
$ +0.0711
+34.58%
90 päivää
$ +0.0053
+1.95%
Botto-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOTTO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00058 (-0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Botto 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0639 (-18.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Botto-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOTTO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0711 (+34.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Botto-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0053 (+1.95%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Botto (BOTTO)?
Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'.
The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.
Botto on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Botto-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BOTTO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Botto-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Botto-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Botto-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Botto (BOTTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Botto (BOTTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Botto-rahakkeelle.
Botto (BOTTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOTTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Botto (BOTTO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Botto:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Botto MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.