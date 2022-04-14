Botto (BOTTO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Botto (BOTTO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Botto (BOTTO) -rahakkeen tiedot Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community. Virallinen verkkosivusto: https://www.botto.com Valkoinen paperi: https://docs.botto.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9dfad1b7102d46b1b197b90095b5c4e9f5845bba Osta BOTTO-rahaketta nyt!

Botto (BOTTO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Botto (BOTTO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M Kokonaistarjonta: $ 93.87M $ 93.87M $ 93.87M Kierrossa oleva tarjonta: $ 48.75M $ 48.75M $ 48.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 30.15M $ 30.15M $ 30.15M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.8945 $ 1.8945 $ 1.8945 Kaikkien aikojen alin: $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 $ 0.029699974363140962 Nykyinen hinta: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Lue lisää Botto (BOTTO) -rahakkeen hinnasta

Botto (BOTTO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Botto (BOTTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOTTO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOTTO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOTTO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOTTO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Botto (BOTTO) -rahakkeen hintahistoria BOTTO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOTTO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOTTO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOTTO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOTTO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOTTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

