BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BONE SHIBASWAP (BONE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tiedot BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Virallinen verkkosivusto: https://www.shibatoken.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9 Osta BONE-rahaketta nyt!

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.64M $ 41.64M $ 41.64M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 45.28M $ 45.28M $ 45.28M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Kaikkien aikojen alin: $ 0.15666177237763956 $ 0.15666177237763956 $ 0.15666177237763956 Nykyinen hinta: $ 0.1811 $ 0.1811 $ 0.1811 Lue lisää BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hinnasta

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BONE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BONE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BONE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BONE-rahakkeita MEXCistä nyt!

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hintahistoria BONE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BONE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BONE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BONE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BONE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BONE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!