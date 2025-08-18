Lisätietoja BONE-rahakkeesta

BONE SHIBASWAP-logo

BONE SHIBASWAP – hinta (BONE)

1BONE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1657
$0.1657$0.1657
+0.72%1D
USD
Reaaliaikainen BONE SHIBASWAP (BONE) -hintakaavio
2025-08-22 00:14:09 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625
24 h:n matalin
$ 0.1698
$ 0.1698$ 0.1698
24 h:n korkein

$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625

$ 0.1698
$ 0.1698$ 0.1698

$ 41.67355339721391
$ 41.67355339721391$ 41.67355339721391

$ 0.16148211134863893
$ 0.16148211134863893$ 0.16148211134863893

-0.13%

+0.72%

-9.41%

-9.41%

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1657. Viimeisen 24 tunnin aikana BONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.1625 ja korkeimmillaan $ 0.1698 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 41.67355339721391, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.16148211134863893.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BONE on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja -9.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen markkinatiedot

No.674

$ 38.10M
$ 38.10M$ 38.10M

$ 135.49K
$ 135.49K$ 135.49K

$ 41.43M
$ 41.43M$ 41.43M

229.92M
229.92M 229.92M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

249,999,401.82484713
249,999,401.82484713 249,999,401.82484713

91.96%

ETH

BONE SHIBASWAP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 135.49K. BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 229.92M ja sen kokonaistarjonta on 249999401.82484713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.43M.

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BONE SHIBASWAP-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.001185+0.72%
30 päivää$ -0.0305-15.55%
60 päivää$ -0.0413-19.96%
90 päivää$ -0.1433-46.38%
BONE SHIBASWAP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BONE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001185 (+0.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BONE SHIBASWAP 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0305 (-15.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BONE SHIBASWAP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BONE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0413 (-19.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BONE SHIBASWAP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1433 (-46.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BONE SHIBASWAP (BONE)?

Tarkista BONE SHIBASWAP-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

BONE SHIBASWAP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BONE SHIBASWAP-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BONE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BONE SHIBASWAP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BONE SHIBASWAP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BONE SHIBASWAP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BONE SHIBASWAP (BONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BONE SHIBASWAP (BONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BONE SHIBASWAP-rahakkeelle.

Tarkista BONE SHIBASWAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikka

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BONE SHIBASWAP (BONE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BONE SHIBASWAP:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BONE SHIBASWAP MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BONE paikallisiin valuuttoihin

1 BONE SHIBASWAP(BONE) - VND
4,360.3955
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - AUD
A$0.256835
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - GBP
0.122618
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - EUR
0.142502
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - USD
$0.1657
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - MYR
RM0.699254
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - TRY
6.782101
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - JPY
¥24.5236
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - ARS
ARS$217.168077
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - RUB
13.352106
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - INR
14.468924
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - IDR
Rp2,716.393008
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - KRW
232.397564
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - PHP
9.471412
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - EGP
￡E.8.033136
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - BRL
R$0.908036
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - CAD
C$0.230323
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - BDT
20.152434
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - NGN
254.140718
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - COP
$668.143825
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - ZAR
R.2.941175
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - UAH
6.823526
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - VES
Bs22.7009
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - CLP
$160.3976
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - PKR
Rs46.99252
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - KZT
89.037238
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - THB
฿5.411762
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - TWD
NT$5.052193
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - AED
د.إ0.608119
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - CHF
Fr0.13256
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - HKD
HK$1.294117
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - AMD
֏63.41339
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - MAD
.د.م1.492957
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - MXN
$3.111846
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - SAR
ريال0.621375
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - PLN
0.606462
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - RON
лв0.720795
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - SEK
kr1.595691
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - BGN
лв0.278376
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - HUF
Ft56.667743
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - CZK
3.506212
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - KWD
د.ك0.0505385
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - ILS
0.565037
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - AOA
Kz151.047149
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - BHD
.د.ب0.0624689
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - BMD
$0.1657
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - DKK
kr1.065451
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - HNL
L4.331398
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - MUR
7.577461
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - NAD
$2.931233
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - NOK
kr1.688483
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - NZD
$0.283347
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - PAB
B/.0.1657
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - PGK
K0.699254
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - QAR
ر.ق0.603148
1 BONE SHIBASWAP(BONE) - RSD
дин.16.724101

BONE SHIBASWAP-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BONE SHIBASWAP toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BONE SHIBASWAP-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BONE SHIBASWAP”

Paljonko BONE SHIBASWAP (BONE) on arvoltaan tänään?
BONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1657 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BONE-USD-parin nykyinen hinta?
BONE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1657. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BONE SHIBASWAP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BONE markkina-arvo on $ 38.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 229.92M USD.
Mikä oli BONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BONE saavutti ATH-hinnaksi 41.67355339721391 USD.
Mikä oli BONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.16148211134863893 USD.
Mikä on BONE-rahakkeen treidausvolyymi?
BONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 135.49K USD.
Nouseeko BONE tänä vuonna korkeammalle?
BONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:14:09 (UTC+8)

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

