BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1625
24 h:n matalin
$ 0.1698
24 h:n korkein
$ 0.1625
$ 0.1698
$ 41.67355339721391
$ 0.16148211134863893
-0.13%
+0.72%
-9.41%
-9.41%
BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1657. Viimeisen 24 tunnin aikana BONE on vaihdellut alimmillaan $ 0.1625 ja korkeimmillaan $ 0.1698 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 41.67355339721391, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.16148211134863893.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BONE on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja -9.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen markkinatiedot
No.674
$ 38.10M
$ 135.49K
$ 41.43M
229.92M
250,000,000
249,999,401.82484713
91.96%
ETH
BONE SHIBASWAP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 135.49K. BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 229.92M ja sen kokonaistarjonta on 249999401.82484713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.43M.
BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BONE SHIBASWAP-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.001185
+0.72%
30 päivää
$ -0.0305
-15.55%
60 päivää
$ -0.0413
-19.96%
90 päivää
$ -0.1433
-46.38%
BONE SHIBASWAP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BONE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001185 (+0.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BONE SHIBASWAP 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0305 (-15.55%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BONE SHIBASWAP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BONE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0413 (-19.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BONE SHIBASWAP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1433 (-46.38%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BONE SHIBASWAP (BONE)?
BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.
BONE SHIBASWAP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BONE SHIBASWAP-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BONE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BONE SHIBASWAP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BONE SHIBASWAP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BONE SHIBASWAP-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BONE SHIBASWAP (BONE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BONE SHIBASWAP (BONE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BONE SHIBASWAP-rahakkeelle.
BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BONE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BONE SHIBASWAP (BONE) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BONE SHIBASWAP:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BONE SHIBASWAP MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.