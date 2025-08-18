Mikä on BONE SHIBASWAP (BONE)

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BONE SHIBASWAP” Paljonko BONE SHIBASWAP (BONE) on arvoltaan tänään? BONE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1657 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BONE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1657 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BONE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on BONE SHIBASWAP-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BONE markkina-arvo on $ 38.10M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BONE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 229.92M USD . Mikä oli BONE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BONE saavutti ATH-hinnaksi 41.67355339721391 USD . Mikä oli BONE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BONE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.16148211134863893 USD . Mikä on BONE-rahakkeen treidausvolyymi? BONE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 135.49K USD . Nouseeko BONE tänä vuonna korkeammalle? BONE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BONE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

BONE SHIBASWAP (BONE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

