BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BOOK OF MEME (BOME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tiedot BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Virallinen verkkosivusto: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Block Explorer: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Osta BOME-rahaketta nyt!

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 153.22M $ 153.22M $ 153.22M Kokonaistarjonta: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Kierrossa oleva tarjonta: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 153.22M $ 153.22M $ 153.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Nykyinen hinta: $ 0.0022233 $ 0.0022233 $ 0.0022233 Lue lisää BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen hinnasta

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOME-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen hintahistoria BOME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOME-rahakkeen hintaennuste nyt!

