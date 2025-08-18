BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0017868. Viimeisen 24 tunnin aikana BOME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0017734 ja korkeimmillaan $ 0.0018889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02804714704097437, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000134385659659206.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BOME on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja -4.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen markkinatiedot
No.313
$ 123.14M
$ 123.14M$ 123.14M
$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M
$ 123.14M
$ 123.14M$ 123.14M
68.92B
68.92B 68.92B
68,916,074,797.78467
68,916,074,797.78467 68,916,074,797.78467
SOL
BOOK OF MEME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 123.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.80M. BOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.92B ja sen kokonaistarjonta on 68916074797.78467. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 123.14M.
BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOOK OF MEME-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000003389
+0.19%
30 päivää
$ -0.0005147
-22.37%
60 päivää
$ +0.000485
+37.25%
90 päivää
$ -0.0004741
-20.97%
BOOK OF MEME-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BOME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000003389 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BOOK OF MEME 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005147 (-22.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BOOK OF MEME-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000485 (+37.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BOOK OF MEME-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0004741 (-20.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOOK OF MEME (BOME)?
BOOK OF MEME on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BOOK OF MEME-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BOME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue BOOK OF MEME-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BOOK OF MEME-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
BOOK OF MEME-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon BOOK OF MEME (BOME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF MEME (BOME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF MEME-rahakkeelle.
BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BOOK OF MEME (BOME) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa BOOK OF MEME:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BOOK OF MEME MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.