BOOK OF MEME-logo

BOOK OF MEME – hinta (BOME)

1BOME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0017873
$0.0017873$0.0017873
+0.19%1D
USD
Reaaliaikainen BOOK OF MEME (BOME) -hintakaavio
BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0017734
$ 0.0017734$ 0.0017734
24 h:n matalin
$ 0.0018889
$ 0.0018889$ 0.0018889
24 h:n korkein

$ 0.0017734
$ 0.0017734$ 0.0017734

$ 0.0018889
$ 0.0018889$ 0.0018889

$ 0.02804714704097437
$ 0.02804714704097437$ 0.02804714704097437

$ 0.000134385659659206
$ 0.000134385659659206$ 0.000134385659659206

+0.05%

+0.19%

-4.46%

-4.46%

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0017868. Viimeisen 24 tunnin aikana BOME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0017734 ja korkeimmillaan $ 0.0018889 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02804714704097437, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000134385659659206.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOME on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.19% 24 tunnin aikana ja -4.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen markkinatiedot

No.313

$ 123.14M
$ 123.14M$ 123.14M

$ 2.80M
$ 2.80M$ 2.80M

$ 123.14M
$ 123.14M$ 123.14M

68.92B
68.92B 68.92B

68,916,074,797.78467
68,916,074,797.78467 68,916,074,797.78467

SOL

BOOK OF MEME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 123.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.80M. BOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.92B ja sen kokonaistarjonta on 68916074797.78467. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 123.14M.

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BOOK OF MEME-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000003389+0.19%
30 päivää$ -0.0005147-22.37%
60 päivää$ +0.000485+37.25%
90 päivää$ -0.0004741-20.97%
BOOK OF MEME-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BOME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000003389 (+0.19%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BOOK OF MEME 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005147 (-22.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BOOK OF MEME-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BOME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000485 (+37.25%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BOOK OF MEME-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0004741 (-20.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BOOK OF MEME (BOME)?

Tarkista BOOK OF MEME-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BOOK OF MEME (BOME)

BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain

BOOK OF MEME on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BOOK OF MEME-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BOME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BOOK OF MEME-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BOOK OF MEME-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BOOK OF MEME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BOOK OF MEME (BOME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BOOK OF MEME (BOME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BOOK OF MEME-rahakkeelle.

Tarkista BOOK OF MEME-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikka

BOOK OF MEME (BOME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BOOK OF MEME (BOME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BOOK OF MEME:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BOOK OF MEME MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BOME paikallisiin valuuttoihin

BOOK OF MEME-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BOOK OF MEME toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen BOOK OF MEME-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BOOK OF MEME”

Paljonko BOOK OF MEME (BOME) on arvoltaan tänään?
BOME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0017868 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOME-USD-parin nykyinen hinta?
BOME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0017868. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BOOK OF MEME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOME markkina-arvo on $ 123.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.92B USD.
Mikä oli BOME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOME saavutti ATH-hinnaksi 0.02804714704097437 USD.
Mikä oli BOME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000134385659659206 USD.
Mikä on BOME-rahakkeen treidausvolyymi?
BOME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.80M USD.
Nouseeko BOME tänä vuonna korkeammalle?
BOME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
