BOBO (BOBO) -rahakkeen tiedot Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Virallinen verkkosivusto: https://www.bobothebear.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Osta BOBO-rahaketta nyt!

BOBO (BOBO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BOBO (BOBO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 41.00M $ 41.00M $ 41.00M Kokonaistarjonta: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Kierrossa oleva tarjonta: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 42.77M $ 42.77M $ 42.77M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Nykyinen hinta: $ 0.000000619916 $ 0.000000619916 $ 0.000000619916 Lue lisää BOBO (BOBO) -rahakkeen hinnasta

BOBO (BOBO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BOBO (BOBO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BOBO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOBO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BOBO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOBO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOBO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BOBO (BOBO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOBO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BOBO-rahakkeita MEXCistä nyt!

BOBO (BOBO) -rahakkeen hintahistoria BOBO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BOBO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BOBO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BOBO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOBO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BOBO-rahakkeen hintaennuste nyt!

