Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Boba Cat (BOBACAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:27:47 (UTC+8)
USD

Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.22M
$ 1.22M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 612.88M
$ 612.88M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.98M
$ 1.98M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0097
$ 0.0097
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00017406913220778
$ 0.00017406913220778
Nykyinen hinta:
$ 0.001983
$ 0.001983

Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen tiedot

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.bobacat.io/
Valkoinen paperi:
https://bobacat.gitbook.io/docs/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BOBACAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BOBACAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BOBACAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BOBACAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BOBACAT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BOBACAT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Boba Cat (BOBACAT) -rahakkeen hintahistoria

BOBACAT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BOBACAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BOBACAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BOBACAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

