Bluzelle (BLZ) -rahakkeen tiedot Bluzelle is a decentralized, on-demand, scalable database service for dApps. Virallinen verkkosivusto: https://bluzelle.com/ Valkoinen paperi: https://bluzelle.com/wp-content/uploads/2017/10/bluzelle-whitepaper-english1-4.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5732046a883704404f284ce41ffadd5b007fd668 Osta BLZ-rahaketta nyt!

Bluzelle (BLZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bluzelle (BLZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 16.97M $ 16.97M $ 16.97M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 470.50M $ 470.50M $ 470.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.04M $ 18.04M $ 18.04M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.66769 $ 0.66769 $ 0.66769 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 $ 0.00606731663576 Nykyinen hinta: $ 0.03607 $ 0.03607 $ 0.03607 Lue lisää Bluzelle (BLZ) -rahakkeen hinnasta

Bluzelle (BLZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bluzelle (BLZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BLZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BLZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Bluzelle (BLZ) -rahakkeen hintahistoria BLZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BLZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BLZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BLZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BLZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BLZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

