BICONOMY (BICO) -rahakkeen tiedot BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all. Virallinen verkkosivusto: https://biconomy.io Valkoinen paperi: https://docs.biconomy.io Block Explorer: https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 Osta BICO-rahaketta nyt!

BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BICONOMY (BICO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 110.05M $ 110.05M $ 110.05M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 975.74M $ 975.74M $ 975.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 112.79M $ 112.79M $ 112.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 15.17 $ 15.17 $ 15.17 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 $ 0.07711696572097328 Nykyinen hinta: $ 0.11279 $ 0.11279 $ 0.11279 Lue lisää BICONOMY (BICO) -rahakkeen hinnasta

BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BICO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BICO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BICO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BICO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BICONOMY (BICO) -rahakkeen hintahistoria BICO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BICO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BICO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BICO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BICO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BICO-rahakkeen hintaennuste nyt!

