BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu BICONOMY (BICO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

BICONOMY (BICO) -rahakkeen tiedot

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

Virallinen verkkosivusto:
https://biconomy.io
Valkoinen paperi:
https://docs.biconomy.io
Block Explorer:
https://etherscan.com/token/0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2

BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu BICONOMY (BICO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 110.05M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 975.74M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 112.79M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 15.17
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.07711696572097328
Nykyinen hinta:
$ 0.11279
BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

BICONOMY (BICO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BICO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BICO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BICO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BICO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BICO-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään BICONOMY (BICO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BICO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

BICONOMY (BICO) -rahakkeen hintahistoria

BICO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

BICO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BICO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BICO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.