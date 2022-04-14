Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Beta Token (BETA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Beta Token (BETA) -rahakkeen tiedot Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance. Virallinen verkkosivusto: https://betafinance.org/ Valkoinen paperi: https://betafinance.gitbook.io/betafinance/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 Osta BETA-rahaketta nyt!

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Beta Token (BETA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 165.59K $ 165.59K $ 165.59K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 174.30K $ 174.30K $ 174.30K Kaikkien aikojen korkein: $ 4.85273 $ 4.85273 $ 4.85273 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 $ 0.000134471146239798 Nykyinen hinta: $ 0.0001743 $ 0.0001743 $ 0.0001743 Lue lisää Beta Token (BETA) -rahakkeen hinnasta

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BETA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BETA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BETA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BETA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

