Beta Token (BETA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001711. Viimeisen 24 tunnin aikana BETA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00015 ja korkeimmillaan $ 0.0001842 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.634595392929911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000134471146239798.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BETA on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +1.00% 24 tunnin aikana ja +32.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Beta Token (BETA) -rahakkeen markkinatiedot
No.2760
$ 162.55K
$ 162.55K$ 162.55K
$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K
$ 171.10K
$ 171.10K$ 171.10K
950.00M
950.00M 950.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
95.00%
BSC
Beta Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 162.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.62K. BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.10K.
Beta Token (BETA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Beta Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000017
+1.00%
30 päivää
$ -0.0002784
-61.94%
60 päivää
$ -0.0004353
-71.79%
90 päivää
$ -0.0005805
-77.24%
Beta Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BETA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000017 (+1.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Beta Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002784 (-61.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Beta Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BETA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004353 (-71.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Beta Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0005805 (-77.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Beta Token (BETA)?
Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.
Beta Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Beta Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista BETA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Beta Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Beta Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Beta Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Beta Token (BETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beta Token (BETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beta Token-rahakkeelle.
Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Beta Token (BETA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Beta Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Beta Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.