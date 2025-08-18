Lisätietoja BETA-rahakkeesta

BETA-rahakkeen hintatiedot

BETA-rahakkeen valkoinen paperi

BETA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BETA-rahakkeen tokenomiikka

BETA-rahakkeen hintaennuste

BETA-rahakkeen historia

BETA-osto-opas

BETA/fiat-valuuttamuunnin

BETA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Beta Token-logo

Beta Token – hinta (BETA)

1BETA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0001717
$0.0001717$0.0001717
+1.00%1D
USD
Reaaliaikainen Beta Token (BETA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:09:58 (UTC+8)

Beta Token (BETA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00015
$ 0.00015$ 0.00015
24 h:n matalin
$ 0.0001842
$ 0.0001842$ 0.0001842
24 h:n korkein

$ 0.00015
$ 0.00015$ 0.00015

$ 0.0001842
$ 0.0001842$ 0.0001842

$ 4.634595392929911
$ 4.634595392929911$ 4.634595392929911

$ 0.000134471146239798
$ 0.000134471146239798$ 0.000134471146239798

-0.18%

+1.00%

+32.12%

+32.12%

Beta Token (BETA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001711. Viimeisen 24 tunnin aikana BETA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00015 ja korkeimmillaan $ 0.0001842 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.634595392929911, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000134471146239798.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BETA on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, +1.00% 24 tunnin aikana ja +32.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Beta Token (BETA) -rahakkeen markkinatiedot

No.2760

$ 162.55K
$ 162.55K$ 162.55K

$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K

$ 171.10K
$ 171.10K$ 171.10K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

95.00%

BSC

Beta Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 162.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.62K. BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.10K.

Beta Token (BETA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Beta Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000017+1.00%
30 päivää$ -0.0002784-61.94%
60 päivää$ -0.0004353-71.79%
90 päivää$ -0.0005805-77.24%
Beta Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BETA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000017 (+1.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Beta Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002784 (-61.94%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Beta Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BETA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004353 (-71.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Beta Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0005805 (-77.24%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Beta Token (BETA)?

Tarkista Beta Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Beta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Beta Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Beta Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BETA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Beta Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Beta Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Beta Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beta Token (BETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beta Token (BETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beta Token-rahakkeelle.

Tarkista Beta Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikka

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Beta Token (BETA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Beta Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Beta Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BETA paikallisiin valuuttoihin

1 Beta Token(BETA) - VND
4.5024965
1 Beta Token(BETA) - AUD
A$0.000265205
1 Beta Token(BETA) - GBP
0.000126614
1 Beta Token(BETA) - EUR
0.000147146
1 Beta Token(BETA) - USD
$0.0001711
1 Beta Token(BETA) - MYR
RM0.000722042
1 Beta Token(BETA) - TRY
0.007003123
1 Beta Token(BETA) - JPY
¥0.0253228
1 Beta Token(BETA) - ARS
ARS$0.224245371
1 Beta Token(BETA) - RUB
0.013787238
1 Beta Token(BETA) - INR
0.014940452
1 Beta Token(BETA) - IDR
Rp2.804917584
1 Beta Token(BETA) - KRW
0.239971172
1 Beta Token(BETA) - PHP
0.009780076
1 Beta Token(BETA) - EGP
￡E.0.008294928
1 Beta Token(BETA) - BRL
R$0.000937628
1 Beta Token(BETA) - CAD
C$0.000237829
1 Beta Token(BETA) - BDT
0.020809182
1 Beta Token(BETA) - NGN
0.262422914
1 Beta Token(BETA) - COP
$0.689917975
1 Beta Token(BETA) - ZAR
R.0.003037025
1 Beta Token(BETA) - UAH
0.007045898
1 Beta Token(BETA) - VES
Bs0.0234407
1 Beta Token(BETA) - CLP
$0.1656248
1 Beta Token(BETA) - PKR
Rs0.04852396
1 Beta Token(BETA) - KZT
0.091938874
1 Beta Token(BETA) - THB
฿0.005588126
1 Beta Token(BETA) - TWD
NT$0.005216839
1 Beta Token(BETA) - AED
د.إ0.000627937
1 Beta Token(BETA) - CHF
Fr0.00013688
1 Beta Token(BETA) - HKD
HK$0.001336291
1 Beta Token(BETA) - AMD
֏0.06547997
1 Beta Token(BETA) - MAD
.د.م0.001541611
1 Beta Token(BETA) - MXN
$0.003213258
1 Beta Token(BETA) - SAR
ريال0.000641625
1 Beta Token(BETA) - PLN
0.000626226
1 Beta Token(BETA) - RON
лв0.000744285
1 Beta Token(BETA) - SEK
kr0.001647693
1 Beta Token(BETA) - BGN
лв0.000287448
1 Beta Token(BETA) - HUF
Ft0.058514489
1 Beta Token(BETA) - CZK
0.003620476
1 Beta Token(BETA) - KWD
د.ك0.0000521855
1 Beta Token(BETA) - ILS
0.000583451
1 Beta Token(BETA) - AOA
Kz0.155969627
1 Beta Token(BETA) - BHD
.د.ب0.0000645047
1 Beta Token(BETA) - BMD
$0.0001711
1 Beta Token(BETA) - DKK
kr0.001100173
1 Beta Token(BETA) - HNL
L0.004472554
1 Beta Token(BETA) - MUR
0.007824403
1 Beta Token(BETA) - NAD
$0.003026759
1 Beta Token(BETA) - NOK
kr0.001743509
1 Beta Token(BETA) - NZD
$0.000292581
1 Beta Token(BETA) - PAB
B/.0.0001711
1 Beta Token(BETA) - PGK
K0.000722042
1 Beta Token(BETA) - QAR
ر.ق0.000622804
1 Beta Token(BETA) - RSD
дин.0.017269123

Beta Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Beta Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Beta Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beta Token”

Paljonko Beta Token (BETA) on arvoltaan tänään?
BETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001711 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BETA-USD-parin nykyinen hinta?
BETA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001711. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Beta Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BETA markkina-arvo on $ 162.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD.
Mikä oli BETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BETA saavutti ATH-hinnaksi 4.634595392929911 USD.
Mikä oli BETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000134471146239798 USD.
Mikä on BETA-rahakkeen treidausvolyymi?
BETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.62K USD.
Nouseeko BETA tänä vuonna korkeammalle?
BETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BETA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:09:58 (UTC+8)

Beta Token (BETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BETA-USD-laskin

Summa

BETA
BETA
USD
USD

1 BETA = 0.0001711 USD

Treidaa BETA-rahaketta

BETAUSDT
$0.0001717
$0.0001717$0.0001717
+1.59%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu