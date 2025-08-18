Mikä on Beta Token (BETA)

Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

Beta Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beta Token (BETA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beta Token (BETA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beta Token-rahakkeelle.

Tarkista Beta Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikka

Beta Token (BETA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BETA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Beta Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Beta Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beta Token” Paljonko Beta Token (BETA) on arvoltaan tänään? BETA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001711 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BETA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0001711 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo BETA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Beta Token-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BETA markkina-arvo on $ 162.55K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BETA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD . Mikä oli BETA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BETA saavutti ATH-hinnaksi 4.634595392929911 USD . Mikä oli BETA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BETA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000134471146239798 USD . Mikä on BETA-rahakkeen treidausvolyymi? BETA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.62K USD . Nouseeko BETA tänä vuonna korkeammalle? BETA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BETA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Beta Token (BETA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

