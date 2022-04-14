Bellscoin (BELLS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bellscoin (BELLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bellscoin (BELLS) -rahakkeen tiedot Bellscoin is a Proof of Work blockchain created by BillyM2K, the founder of Dogecoin. It was made eight days before Dogecoin in December 2013. Following Dogecoin’s rapid rise to becoming the world's #1 memecoin, interest in Bellscoin declined, and the chain stopped being mined shortly after launch. Over the years, various blockchain enthusiasts attempted to restart Bellscoin, but it wasn’t until late 2023 that a relaunch was successful. Virallinen verkkosivusto: https://bellscoin.com/ Valkoinen paperi: https://bitcointalk.org/index.php?topic=349695.0 Block Explorer: https://nintondo.io/explorer Osta BELLS-rahaketta nyt!

Bellscoin (BELLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bellscoin (BELLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Kokonaistarjonta: $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M Kierrossa oleva tarjonta: $ 60.97M $ 60.97M $ 60.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.36M $ 10.36M $ 10.36M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 $ 0.14119229337033853 Nykyinen hinta: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Lue lisää Bellscoin (BELLS) -rahakkeen hinnasta

Bellscoin (BELLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bellscoin (BELLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BELLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BELLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BELLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BELLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BELLS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Bellscoin (BELLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BELLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BELLS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Bellscoin (BELLS) -rahakkeen hintahistoria BELLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BELLS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BELLS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BELLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BELLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BELLS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!