Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Beam (BEAMX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Beam (BEAMX) -rahakkeen tiedot The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements. Virallinen verkkosivusto: https://www.onbeam.com/ Valkoinen paperi: https://docs.onbeam.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62D0A8458eD7719FDAF978fe5929C6D342B0bFcE Osta BEAMX-rahaketta nyt!

Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Beam (BEAMX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 378.76M $ 378.76M $ 378.76M Kokonaistarjonta: $ 62.43B $ 62.43B $ 62.43B Kierrossa oleva tarjonta: $ 49.47B $ 49.47B $ 49.47B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 478.06M $ 478.06M $ 478.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0444 $ 0.0444 $ 0.0444 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 $ 0.003813809076023138 Nykyinen hinta: $ 0.007657 $ 0.007657 $ 0.007657 Lue lisää Beam (BEAMX) -rahakkeen hinnasta

Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEAMX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEAMX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEAMX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEAMX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BEAMX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Beam (BEAMX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BEAMX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BEAMX-rahakkeita MEXCistä nyt!

Beam (BEAMX) -rahakkeen hintahistoria BEAMX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEAMX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEAMX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEAMX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEAMX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEAMX-rahakkeen hintaennuste nyt!

