Mikä on Beam (BEAMX)

The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.

Beam on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista BEAMX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Beam-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Beam-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Beam-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beam (BEAMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beam (BEAMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beam-rahakkeelle.

Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikka

Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEAMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Beam (BEAMX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Beam:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Beam MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BEAMX paikallisiin valuuttoihin

Beam-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Beam toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Paljonko Beam (BEAMX) on arvoltaan tänään? BEAMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.007368 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on BEAMX-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.007368 . Mikä on Beam-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen BEAMX markkina-arvo on $ 364.47M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on BEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? BEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.47B USD . Mikä oli BEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? BEAMX saavutti ATH-hinnaksi 0.0443396537575509 USD . Mikä oli BEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? BEAMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003813809076023138 USD . Mikä on BEAMX-rahakkeen treidausvolyymi? BEAMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 802.96K USD . Nouseeko BEAMX tänä vuonna korkeammalle? BEAMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen.

Beam (BEAMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

