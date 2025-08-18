Beam (BEAMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007368. Viimeisen 24 tunnin aikana BEAMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.007355 ja korkeimmillaan $ 0.007752 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEAMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0443396537575509, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003813809076023138.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BEAMX on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -2.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Beam (BEAMX) -rahakkeen markkinatiedot
Beam-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 364.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 802.96K. BEAMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.47B ja sen kokonaistarjonta on 62434008330. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 460.01M.
Beam (BEAMX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Beam-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00004745
-0.64%
30 päivää
$ -0.001162
-13.63%
60 päivää
$ +0.003017
+69.34%
90 päivää
$ -0.000569
-7.17%
Beam-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BEAMX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004745 (-0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Beam 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001162 (-13.63%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Beam-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BEAMX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003017 (+69.34%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Beam-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000569 (-7.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Beam (BEAMX)?
The $BEAM token serves as the native crypto asset for the Beam network, a gaming network empowered by the Merit Circle DAO. Beam is an ecosystem where gamers and developers come together to shape the future of the gaming industry. One of its core components is the Beam SDK, which is a flexible software development kit that enables game developers to choose between a variety of tools that can be used to fuel and structure their in-game blockchain elements.
Beam-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Beam (BEAMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beam (BEAMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beam-rahakkeelle.
Beam (BEAMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEAMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
