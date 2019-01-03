BEAM (BEAM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BEAM (BEAM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BEAM (BEAM) -rahakkeen tiedot Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Virallinen verkkosivusto: https://www.beam.mw/ Block Explorer: https://explorer.beam.mw/ Osta BEAM-rahaketta nyt!

BEAM (BEAM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BEAM (BEAM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M Kokonaistarjonta: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Kaikkien aikojen alin: $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 $ 0.024893559039603684 Nykyinen hinta: $ 0.02742 $ 0.02742 $ 0.02742 Lue lisää BEAM (BEAM) -rahakkeen hinnasta

BEAM (BEAM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BEAM (BEAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BEAM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BEAM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BEAM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BEAM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BEAM (BEAM) -rahakkeen hintahistoria BEAM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BEAM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BEAM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BEAM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BEAM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BEAM-rahakkeen hintaennuste nyt!

