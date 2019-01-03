BEAM (BEAM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0275. Viimeisen 24 tunnin aikana BEAM on vaihdellut alimmillaan $ 0.0274 ja korkeimmillaan $ 0.02821 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BEAM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.1829798403, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.024893559039603684.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BEAM on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.25% 24 tunnin aikana ja -9.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BEAM (BEAM) -rahakkeen markkinatiedot
No.1498
$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M
$ 64.29K
$ 64.29K$ 64.29K
$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M
150.75M
150.75M 150.75M
262,800,000
262,800,000 262,800,000
150,753,560
150,753,560 150,753,560
57.36%
2019-01-03 00:00:00
BEAM
BEAM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 64.29K. BEAM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.75M ja sen kokonaistarjonta on 150753560. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.23M.
BEAM (BEAM) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BEAM-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000689
-0.25%
30 päivää
$ -0.00692
-20.11%
60 päivää
$ +0.00036
+1.32%
90 päivää
$ -0.01091
-28.41%
BEAM-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BEAM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000689 (-0.25%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
BEAM 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00692 (-20.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
BEAM-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BEAM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00036 (+1.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
BEAM-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01091 (-28.41%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BEAM (BEAM)?
Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.
BEAM-rahakkeen hintaennuste (USD)
BEAM (BEAM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BEAM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
BEAM (BEAM) -ostamisen perusteet
