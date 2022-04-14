BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BILLION DOLLAR CAT (BDC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tiedot BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes. Virallinen verkkosivusto: https://billiondollarcat.com/ Valkoinen paperi: https://docs.billiondollarcat.com/billybot/about-billybot Block Explorer: https://solscan.io/token/BDCs2xEqzXyRpp9P6uPDnAvERpLKBfzHPEzbe3BfCxDY Osta BDC-rahaketta nyt!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.15699 $ 0.15699 $ 0.15699 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 $ 0.003835618529974725 Nykyinen hinta: $ 0.010928 $ 0.010928 $ 0.010928 Lue lisää BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen hinnasta

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BDC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BDC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BDC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BDC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BDC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BDC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BDC-rahakkeita MEXCistä nyt!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen hintahistoria BDC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BDC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BDC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BDC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BDC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BDC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!