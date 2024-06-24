BDC

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

NimiBDC

SijoitusNo.1307

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)0.00%

Kierrossa oleva tarjonta1,000,000,000

Enimmäistarjonta1,000,000,000

Kokonaistarjonta1,000,000,000

Kierrossa oleva määrä1%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta0.1662948067913333,2024-06-24

Alin hinta0.003835618529974725,2025-04-24

Julkinen lohkoketjuBTCRUNES

JohdantoBILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

Sektori

Sosiaalinen media

etfindex:mc_etfindex_sourceVastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

BDC/USDT
BILLION DOLLAR CAT
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BDC)
--
24 h:n summa (USDT)
--
BDC/USDT
--
--
‎--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (BDC)
--
24 h:n summa (USDT)
--
