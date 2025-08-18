Lisätietoja BDC-rahakkeesta

Reaaliaikainen BILLION DOLLAR CAT (BDC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:36 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-12.24%

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01082. Viimeisen 24 tunnin aikana BDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.010716 ja korkeimmillaan $ 0.011856 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1662948067913333, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003835618529974725.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BDC on muuttunut -2.92% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -12.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen markkinatiedot

No.1086

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

$ 5.65K
$ 5.65K$ 5.65K

$ 10.82M
$ 10.82M$ 10.82M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

BTCRUNES

BILLION DOLLAR CAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.65K. BDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.82M.

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BILLION DOLLAR CAT-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.005683-34.44%
60 päivää$ +0.002111+24.23%
90 päivää$ -0.01117-50.80%
BILLION DOLLAR CAT-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BDC-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BILLION DOLLAR CAT 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.005683 (-34.44%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BILLION DOLLAR CAT-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BDC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002111 (+24.23%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BILLION DOLLAR CAT-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01117 (-50.80%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BILLION DOLLAR CAT (BDC)?

Tarkista BILLION DOLLAR CAT-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BILLION DOLLAR CAT (BDC)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) is a cat memecoin on Bitcoin Runes.

BILLION DOLLAR CAT on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BILLION DOLLAR CAT-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BDC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BILLION DOLLAR CAT-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BILLION DOLLAR CAT-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BILLION DOLLAR CAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BILLION DOLLAR CAT (BDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BILLION DOLLAR CAT (BDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BILLION DOLLAR CAT-rahakkeelle.

Tarkista BILLION DOLLAR CAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikka

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BILLION DOLLAR CAT:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BILLION DOLLAR CAT MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BDC paikallisiin valuuttoihin

BILLION DOLLAR CAT-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BILLION DOLLAR CAT toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BILLION DOLLAR CAT-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BILLION DOLLAR CAT”

Paljonko BILLION DOLLAR CAT (BDC) on arvoltaan tänään?
BDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01082 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BDC-USD-parin nykyinen hinta?
BDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01082. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BILLION DOLLAR CAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BDC markkina-arvo on $ 10.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BDC saavutti ATH-hinnaksi 0.1662948067913333 USD.
Mikä oli BDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003835618529974725 USD.
Mikä on BDC-rahakkeen treidausvolyymi?
BDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.65K USD.
Nouseeko BDC tänä vuonna korkeammalle?
BDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:08:36 (UTC+8)

BILLION DOLLAR CAT (BDC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

