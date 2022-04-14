Bitcastle (BCE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Bitcastle (BCE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Bitcastle (BCE) -rahakkeen tiedot BCE token powers bitcastle.io, offering trading fee discounts and future utilities to drive user growth and ecosystem expansion. Virallinen verkkosivusto: https://bitcastle.io/en Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x34d12f761847a05dfa33a1692440588f4b5f7f24be619334e29d74e083f5e64e::bce::BCE/txs Osta BCE-rahaketta nyt!

Bitcastle (BCE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Bitcastle (BCE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 40.78M $ 40.78M $ 40.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.045256 $ 0.045256 $ 0.045256 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.040777 $ 0.040777 $ 0.040777 Lue lisää Bitcastle (BCE) -rahakkeen hinnasta

Bitcastle (BCE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Bitcastle (BCE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BCE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BCE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BCE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BCE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

