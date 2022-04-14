Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Lorenzo Protocol (BANK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tiedot Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields. Virallinen verkkosivusto: https://www.lorenzo-protocol.xyz Valkoinen paperi: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF Osta BANK-rahaketta nyt!

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.12M $ 12.12M $ 12.12M Kokonaistarjonta: $ 508.08M $ 508.08M $ 508.08M Kierrossa oleva tarjonta: $ 174.65M $ 174.65M $ 174.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 145.78M $ 145.78M $ 145.78M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09335 $ 0.09335 $ 0.09335 Kaikkien aikojen alin: $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 $ 0.018389388782512995 Nykyinen hinta: $ 0.06942 $ 0.06942 $ 0.06942 Lue lisää Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hinnasta

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BANK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BANK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BANK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BANK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BANK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BANK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BANK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hintahistoria BANK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BANK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BANK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BANK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BANK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BANK-rahakkeen hintaennuste nyt!

