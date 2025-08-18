Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05287
24 h:n matalin
$ 0.05621
24 h:n korkein
$ 0.05287
$ 0.05621
$ 0.09177061454901096
$ 0.018389388782512995
+0.97%
-0.01%
-5.56%
-5.56%
Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05372. Viimeisen 24 tunnin aikana BANK on vaihdellut alimmillaan $ 0.05287 ja korkeimmillaan $ 0.05621 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09177061454901096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018389388782512995.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BANK on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -5.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen markkinatiedot
No.1156
$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M
$ 68.81K
$ 68.81K$ 68.81K
$ 112.81M
$ 112.81M$ 112.81M
174.65M
174.65M 174.65M
2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000
508,083,333.3333333
508,083,333.3333333 508,083,333.3333333
8.31%
BSC
Lorenzo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.81K. BANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.65M ja sen kokonaistarjonta on 508083333.3333333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.81M.
Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lorenzo Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000054
-0.01%
30 päivää
$ -0.00775
-12.61%
60 päivää
$ +0.00741
+16.00%
90 päivää
$ -0.01741
-24.48%
Lorenzo Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään BANK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000054 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Lorenzo Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00775 (-12.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Lorenzo Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BANK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00741 (+16.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Lorenzo Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01741 (-24.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lorenzo Protocol (BANK)?
Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Lorenzo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Lorenzo Protocol (BANK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lorenzo Protocol (BANK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lorenzo Protocol-rahakkeelle.
Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Lorenzo Protocol (BANK) -ostamisen perusteet
