Lisätietoja BANK-rahakkeesta

BANK-rahakkeen hintatiedot

BANK-rahakkeen valkoinen paperi

BANK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BANK-rahakkeen tokenomiikka

BANK-rahakkeen hintaennuste

BANK-rahakkeen historia

BANK-osto-opas

BANK/fiat-valuuttamuunnin

BANK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Lorenzo Protocol-logo

Lorenzo Protocol – hinta (BANK)

1BANK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05372
$0.05372$0.05372
-0.01%1D
USD
Reaaliaikainen Lorenzo Protocol (BANK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:07:13 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05287
$ 0.05287$ 0.05287
24 h:n matalin
$ 0.05621
$ 0.05621$ 0.05621
24 h:n korkein

$ 0.05287
$ 0.05287$ 0.05287

$ 0.05621
$ 0.05621$ 0.05621

$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096$ 0.09177061454901096

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

+0.97%

-0.01%

-5.56%

-5.56%

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05372. Viimeisen 24 tunnin aikana BANK on vaihdellut alimmillaan $ 0.05287 ja korkeimmillaan $ 0.05621 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09177061454901096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.018389388782512995.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BANK on muuttunut +0.97% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -5.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1156

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

$ 68.81K
$ 68.81K$ 68.81K

$ 112.81M
$ 112.81M$ 112.81M

174.65M
174.65M 174.65M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

508,083,333.3333333
508,083,333.3333333 508,083,333.3333333

8.31%

BSC

Lorenzo Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.81K. BANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.65M ja sen kokonaistarjonta on 508083333.3333333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.81M.

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Lorenzo Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000054-0.01%
30 päivää$ -0.00775-12.61%
60 päivää$ +0.00741+16.00%
90 päivää$ -0.01741-24.48%
Lorenzo Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BANK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000054 (-0.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Lorenzo Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00775 (-12.61%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Lorenzo Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BANK-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00741 (+16.00%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Lorenzo Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01741 (-24.48%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Lorenzo Protocol (BANK)?

Tarkista Lorenzo Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Lorenzo Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BANK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Lorenzo Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Lorenzo Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Lorenzo Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lorenzo Protocol (BANK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lorenzo Protocol (BANK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lorenzo Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Lorenzo Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikka

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BANK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Lorenzo Protocol (BANK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Lorenzo Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Lorenzo Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BANK paikallisiin valuuttoihin

1 Lorenzo Protocol(BANK) - VND
1,413.6418
1 Lorenzo Protocol(BANK) - AUD
A$0.083266
1 Lorenzo Protocol(BANK) - GBP
0.0397528
1 Lorenzo Protocol(BANK) - EUR
0.0461992
1 Lorenzo Protocol(BANK) - USD
$0.05372
1 Lorenzo Protocol(BANK) - MYR
RM0.2266984
1 Lorenzo Protocol(BANK) - TRY
2.1987596
1 Lorenzo Protocol(BANK) - JPY
¥7.95056
1 Lorenzo Protocol(BANK) - ARS
ARS$70.4059692
1 Lorenzo Protocol(BANK) - RUB
4.3287576
1 Lorenzo Protocol(BANK) - INR
4.6908304
1 Lorenzo Protocol(BANK) - IDR
Rp880.6555968
1 Lorenzo Protocol(BANK) - KRW
75.3433744
1 Lorenzo Protocol(BANK) - PHP
3.0706352
1 Lorenzo Protocol(BANK) - EGP
￡E.2.6043456
1 Lorenzo Protocol(BANK) - BRL
R$0.2943856
1 Lorenzo Protocol(BANK) - CAD
C$0.0746708
1 Lorenzo Protocol(BANK) - BDT
6.5334264
1 Lorenzo Protocol(BANK) - NGN
82.3925128
1 Lorenzo Protocol(BANK) - COP
$216.61247
1 Lorenzo Protocol(BANK) - ZAR
R.0.95353
1 Lorenzo Protocol(BANK) - UAH
2.2121896
1 Lorenzo Protocol(BANK) - VES
Bs7.35964
1 Lorenzo Protocol(BANK) - CLP
$52.00096
1 Lorenzo Protocol(BANK) - PKR
Rs15.234992
1 Lorenzo Protocol(BANK) - KZT
28.8659048
1 Lorenzo Protocol(BANK) - THB
฿1.7544952
1 Lorenzo Protocol(BANK) - TWD
NT$1.6379228
1 Lorenzo Protocol(BANK) - AED
د.إ0.1971524
1 Lorenzo Protocol(BANK) - CHF
Fr0.042976
1 Lorenzo Protocol(BANK) - HKD
HK$0.4195532
1 Lorenzo Protocol(BANK) - AMD
֏20.558644
1 Lorenzo Protocol(BANK) - MAD
.د.م0.4840172
1 Lorenzo Protocol(BANK) - MXN
$1.0088616
1 Lorenzo Protocol(BANK) - SAR
ريال0.20145
1 Lorenzo Protocol(BANK) - PLN
0.1966152
1 Lorenzo Protocol(BANK) - RON
лв0.233682
1 Lorenzo Protocol(BANK) - SEK
kr0.5173236
1 Lorenzo Protocol(BANK) - BGN
лв0.0902496
1 Lorenzo Protocol(BANK) - HUF
Ft18.3717028
1 Lorenzo Protocol(BANK) - CZK
1.1367152
1 Lorenzo Protocol(BANK) - KWD
د.ك0.0163846
1 Lorenzo Protocol(BANK) - ILS
0.1831852
1 Lorenzo Protocol(BANK) - AOA
Kz48.9695404
1 Lorenzo Protocol(BANK) - BHD
.د.ب0.02025244
1 Lorenzo Protocol(BANK) - BMD
$0.05372
1 Lorenzo Protocol(BANK) - DKK
kr0.3454196
1 Lorenzo Protocol(BANK) - HNL
L1.4042408
1 Lorenzo Protocol(BANK) - MUR
2.4566156
1 Lorenzo Protocol(BANK) - NAD
$0.9503068
1 Lorenzo Protocol(BANK) - NOK
kr0.5474068
1 Lorenzo Protocol(BANK) - NZD
$0.0918612
1 Lorenzo Protocol(BANK) - PAB
B/.0.05372
1 Lorenzo Protocol(BANK) - PGK
K0.2266984
1 Lorenzo Protocol(BANK) - QAR
ر.ق0.1955408
1 Lorenzo Protocol(BANK) - RSD
дин.5.4219596

Lorenzo Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Lorenzo Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Lorenzo Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lorenzo Protocol”

Paljonko Lorenzo Protocol (BANK) on arvoltaan tänään?
BANK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05372 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BANK-USD-parin nykyinen hinta?
BANK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05372. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lorenzo Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BANK markkina-arvo on $ 9.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BANK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 174.65M USD.
Mikä oli BANK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BANK saavutti ATH-hinnaksi 0.09177061454901096 USD.
Mikä oli BANK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BANK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.018389388782512995 USD.
Mikä on BANK-rahakkeen treidausvolyymi?
BANK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.81K USD.
Nouseeko BANK tänä vuonna korkeammalle?
BANK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BANK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:07:13 (UTC+8)

Lorenzo Protocol (BANK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu