BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu BabyDogeCoin (BABYDOGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tiedot Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders. Virallinen verkkosivusto: https://www.babydoge.com Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=solana&tab=transactions&tokenAddress=7dUKUopcNWW6CcU4eRxCHh1uiMh32zDrmGf6ufqhxann Osta BABYDOGE-rahaketta nyt!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 218.32M $ 218.32M $ 218.32M Kokonaistarjonta: $ 202,618.62T $ 202,618.62T $ 202,618.62T Kierrossa oleva tarjonta: $ 168,095.30T $ 168,095.30T $ 168,095.30T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 263.16M $ 263.16M $ 263.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 $ 0.000000006799 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 $ 0.00000000053406 Nykyinen hinta: $ 0.0000000012988 $ 0.0000000012988 $ 0.0000000012988 Lue lisää BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen hinnasta

BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne Sukella tarkemmin siihen, miten BABYDOGE-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta. Overview Baby Doge Coin (BabyDoge) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual supply release. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Total Supply: The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model.

The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model. Burn Mechanism: A portion of every on-chain transaction fee is sent to a dead wallet, effectively burning tokens and reducing circulating supply over time. Allocation Mechanism Category Allocation (%) Description Private Round Investors 30.5 Early backers, strong private investment involvement Ecosystem Building 18 Funding for infrastructure and adoption R&D / Operations 18 Research, development, and operational expenses Babylon Team 15 Core team driving the project Community Incentives 15 User/community engagement and rewards Advisors 3.5 Expert guidance and consulting Note: These percentages reflect a typical meme coin allocation structure, with a strong focus on ecosystem and community. Usage and Incentive Mechanism Transaction Fee Redistribution: Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding.

Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding. Burning: Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure.

Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure. Ecosystem Participation: The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace.

The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace. Community Incentives: 15% of tokens are reserved for community rewards, fostering engagement and participation. Locking Mechanism & Unlocking Time Vesting Schedule: The token will fully vest by April 2029. The first unlocking event is set for April 2026.

Progressive Unlocking: Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks.

Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks. Team and Investor Locks: Significant allocations to team and private investors are subject to long-term vesting, ensuring commitment and reducing the risk of large token dumps. Summary Table: Locking & Unlocking Category Vesting Start Full Unlock Notes Private Investors 2026 2029 Gradual release, long-term commitment Team 2026 2029 Standard vesting to incentivize contribution Community Incentives 2026 2029 Released to support ongoing engagement Ecosystem & R&D 2026 2029 Supports project growth and innovation Additional Insights Staking Rewards: The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation.

The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation. Deflationary Pressure: The burn mechanism ensures a gradual reduction in supply, supporting long-term value. Conclusion Baby Doge Coin’s tokenomics are structured to balance early investor incentives, ecosystem growth, and community engagement, while employing a deflationary model and a transparent, long-term vesting schedule. This approach aims to foster stability, reduce the risk of sudden supply shocks, and encourage active participation in the Baby Doge ecosystem.

BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BABYDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYDOGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BABYDOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYDOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BABYDOGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BABYDOGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BABYDOGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen hintahistoria BABYDOGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BABYDOGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BABYDOGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BABYDOGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYDOGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BABYDOGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!