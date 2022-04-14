BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tiedot
Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten BABYDOGE-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Overview
Baby Doge Coin (BabyDoge) is a BEP-20 meme coin on the BNB Smart Chain. Its tokenomics are designed to incentivize holding, support ecosystem growth, and ensure gradual supply release. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and locking/unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Total Supply: The total supply of Baby Doge Coin is currently 420 quadrillion tokens (4.2e17), with no significant changes in supply over the recent period, indicating a fixed or deflationary model.
- Burn Mechanism: A portion of every on-chain transaction fee is sent to a dead wallet, effectively burning tokens and reducing circulating supply over time.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (%)
|Description
|Private Round Investors
|30.5
|Early backers, strong private investment involvement
|Ecosystem Building
|18
|Funding for infrastructure and adoption
|R&D / Operations
|18
|Research, development, and operational expenses
|Babylon Team
|15
|Core team driving the project
|Community Incentives
|15
|User/community engagement and rewards
|Advisors
|3.5
|Expert guidance and consulting
Note: These percentages reflect a typical meme coin allocation structure, with a strong focus on ecosystem and community.
Usage and Incentive Mechanism
- Transaction Fee Redistribution: Holders receive a 5% fee from on-chain transactions, incentivizing long-term holding.
- Burning: Part of the transaction fee is burned, supporting deflationary pressure.
- Ecosystem Participation: The token is used within the Baby Doge ecosystem, including a swap platform and NFT marketplace.
- Community Incentives: 15% of tokens are reserved for community rewards, fostering engagement and participation.
Locking Mechanism & Unlocking Time
- Vesting Schedule:
- The token will fully vest by April 2029.
- The first unlocking event is set for April 2026.
- Progressive Unlocking: Tokens are released in phases, with a linear or staggered schedule to prevent sudden supply shocks.
- Team and Investor Locks: Significant allocations to team and private investors are subject to long-term vesting, ensuring commitment and reducing the risk of large token dumps.
Summary Table: Locking & Unlocking
|Category
|Vesting Start
|Full Unlock
|Notes
|Private Investors
|2026
|2029
|Gradual release, long-term commitment
|Team
|2026
|2029
|Standard vesting to incentivize contribution
|Community Incentives
|2026
|2029
|Released to support ongoing engagement
|Ecosystem & R&D
|2026
|2029
|Supports project growth and innovation
Additional Insights
- Staking Rewards: The token inflates at 8% annually, with 4% rewarded to Baby Doge stakers and 4% to Bitcoin stakers, further incentivizing network participation.
- Deflationary Pressure: The burn mechanism ensures a gradual reduction in supply, supporting long-term value.
Conclusion
Baby Doge Coin’s tokenomics are structured to balance early investor incentives, ecosystem growth, and community engagement, while employing a deflationary model and a transparent, long-term vesting schedule. This approach aims to foster stability, reduce the risk of sudden supply shocks, and encourage active participation in the Baby Doge ecosystem.
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
BabyDogeCoin (BABYDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BABYDOGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYDOGE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BABYDOGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYDOGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
